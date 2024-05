Serie A Baseball: resoconto, risultati e classifiche 3^ giornata gironi B, C, D, E

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Nei restanti gironi di Serie A Baseball restano imbattuti Camec Collecchio (nel girone B), Nettuno 1945 e Godo (nel girone D), mentre la Palfinger Reggio Emilia trova una doppietta importante sul Ciemme Oltretorrente e sale in vetta solitaria nel gruppo E. Colpo anche della Farma Crocetta che sconfigge Cagliari due volte e appaia in testa al girone C l’Itas Mutua Rovigo, che divide la posta in palio con Padova. Prima vittoria dell’anno per il Settimo in una infinita gara 2 contro la Tecnovap Verona chiusa al secondo extra inning.

Di seguito tutti i risultati e resoconti di ciascun girone:

RESOCONTO GIRONE B

Nel girone B il Camec Collecchio resta imbattuto, pari e patta nelle altre serie – Federazione Italiana Baseball Softball

Doppia vittoria per il Camec Collecchio in casa contro Comcor Modena, pareggi tra Settimo-Tecnovap Verona e Milano 1946-Platform TMC Poviglio.

RESOCONTO GIRONE C

Serie A Baseball: la Farma Crocetta raggiunge l’Itas Mutua Rovigo al comando del girone C – Federazione Italiana Baseball Softball

Con una doppietta (11-1, 13-4) sul Cagliari, la Farma Crocetta balza al comando del girone C insieme all’Itas Mutua Rovigo, che pareggia una serie ad alta tensione con il Padova. Una vittoria per parte anche per New Rimini e Gereon New Back Panthers che mantengono contatto con la prima posizione.

RESOCONTO GIRONE D

Serie A, nel girone D preservano l’imbattibilità Godo e Nettuno 1945 – Federazione Italiana Baseball Softball

Ben tre sweep nella terza giornata del girone D, che vede trionfanti le imbattute capoliste Godo e Nettuno 1945, oltre agli Athletics Bologna che si allontanano dalle retrovie. Scivolano Padule, ancora senza vittorie, Lupi Auto Selection Fiorentina e Lions Nettuno.

RESOCONTO GIRONE E

Baseball, Serie A girone E: sorridono Palfinger Reggio Emilia, Codogno e Catalana – Federazione Italiana Baseball Softball

Reggio Emilia vince due battaglie contro Ciemme Oltretorrente ed è sola in testa seguita da Codogno. Catalana Alghero supera due volte Senago

Risultati 3^ giornata

Gir. B. Sabato: Camec Collecchio – Comcor Modena 8-1, 7-1; domenica: Settimo Bc – Tecnovap Verona 4-14 (8°), 11-10 (11°) ; Milano 1946 – Platform-TMC Poviglio 7-6, 1-2.

Gir. C. Sabato: Farma Crocetta – Cagliari 11-1 (7°), 13-4 New Rimini – Gereon New Black Panthers Ronchi 2-0, 8-18 (8°); domenica: Itas Mutua Rovigo – Padova Bsc 2-4, 6-5.

Gir. D. Sabato: Godo Baseball – Padule Baseball 9-0, 6-5; Lupi Auto Fiorentina – Nettuno 1945 0-2; Lions Dolphins Nettuno – Athletics Bologna 0-16 (7°); domenica: Lions Dolphins Nettuno – Athletics Bologna 5-8; Lupi Auto Fiorentina – Nettuno 1945 2-4.

Gir. E. Sabato: Palfinger Reggio – Ciemme Oltretorrente 6-5, 2-0; Torino – Codogno Baseball ’67 0-16 (6°), 0-7; domenica: Catalana Bs – Senago 15-8, 18-6 (7°).

Classifiche:

Gir. B: Camec Col (6-0), 1.000; Tecnovap Vr (3-3), Settimo** (1-1) .500; Platform-TMC Pov (2-4) .333; Comcor Mo*, Milano 1946 (1-3), .250

Gir. C: Itas Mutua Rov e Farma Cro (4-2), .667; Padova, New Rimini e Gereon Ronchi (3-3), .500; Cagliari (1-5), .167.

Gir. D: Godo, Nettuno 1945 (6-0), 1.000; Fiorentina (4-2), .666; Athletics Bo (2-4), .333; Lions Dolphins Net, Padule (0-6), .000;

Gir. E: Reggio E. (5-1) .833; Codogno (4-2) .667; Oltretorrente, Catalana (3-3) .500; Senago (2-4) .333; Torino (1-5) .167.

*= due partite in meno

**= quattro partite in meno

CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY

Foto orizzontale: Alex Sambucci (a destra) e Lorenzo Zoni (a sinistra) della Farma Crocetta si danno il cinque dopo un punto segnato a casa. Credit: Duck Foto Press.

Foto verticale: Fran Madan (Palfinger Reggio Emilia) in azione sul monte di lancio. Credit: RL-Mate. (foto di repertorio)

