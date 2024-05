(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 [Rugby Notizie] Serie A, Serie B e Under 18: classifiche e verdetti del fine settimana più decisivo dell’anno

05 Maggio 2024

Serie A, Serie B e Under 18: classifiche e verdetti del fine settimana più decisivo dell’anno

Roma – Con i match del fine settimana si sono chiuse le fasi stagionali dei campionati di Serie A, Serie B e Under 18.

In Serie A Maschile chiudono al primo posto dei rispettivi gironi Cus Torino, Verona Rugby, Lazio Rugby e Cavalieri Prato-Sesto, pronti agli incroci di semifinale su andata e ritorno a calendario il 19 e 26 maggio.

In Serie B conquistano il primo posto nei rispettivi quattro gironi Piacenza Rugby, Romagna RFC, Rugby San Donà e La Rugby L’Aquila 2021, centrando la promozione in Serie A. Per Pro Recco, Formigine, Arechi Rugby e San Marco Veneziamestre scattano i playout salvezza.

Per quanto riguarda il campionato Under 18, accedono alle Semifinali per il titolo di Campione d’Italia Juniores Fiamme Oro v Benetton Rugby, Femi-CZ Rovigo v Rugby Experience L’Aquila. Squadra in campo con formula andata/ritorno il 12 e 19 maggio.

Si ricorda che in base alla delibera assunta dal Consiglio Federale lo scorso 27 aprile, la Serie A Élite Maschile 2024-2025 sarà formata da dieci squadre, mantenendo dunque per la stagione 2023-2024 una promozione dalla Serie A, la cui fase finale prenderà il via con il turno di semifinale il prossimo 19 maggio.

Similmente, il blocco delle retrocessioni dalla Serie A alla Serie B comporterà un ampliamento della seconda divisione nazionale dalle attuali trentasei squadre alle quaranta previste per il 2024-2025.

La Serie B 2023-2024, infine, manterrà inalterato il numero di promozioni verso la Serie A 2024-2025, qualificando alla categoria superiore la prima classificata di ciascuno dei quattro gironi, mentre la fase di play-out tra le quattro ultime classificate di ciascun girone determinerà la retrocessione in Serie C della sola perdente del turno conclusivo.

Invariate le promozioni dalla Serie C, la Serie B 2024-2025 risulterà, di conseguenza, ampliata a cinquanta squadre partecipanti.

Gianluca Galzerano

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Nazionale Under 20

Coordinatore Comunicazione Territoriale | Promozione & Sviluppo

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5567-rugby-notizie-serie-a-serie-b-e-under-18-classifiche-e-verdetti-del-fine-settimana-piu-decisivo-dell-anno?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5567-rugby-notizie-serie-a-serie-b-e-under-18-classifiche-e-verdetti-del-fine-settimana-piu-decisivo-dell-anno?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )