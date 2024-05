Resoconto Serie A1 Softball – domenica 5 maggio

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Nell’unica serie domenicale dell’ottava giornata d’andata di A1 Softball, quella di Castelfranco Veneto tra Thunders e Macerata, le due parti si dividono la posta in gioco. Con il successo in gara 1 le Thunders lasciano l’ultimo posto in classifica che condividevano con Old Parma, mentre le marchigiane aggiungono un altro tassello alla propria causa salvezza.

RISULTATI (in grassetto quelli di domenica 5 maggio)

Mia Office Blue Girls Pianoro – MKF Bollate 0-1; 2-5

Rheavendors Caronno – Pubbliservice Old Parma 7-5; 5-2

Italposa Forlì – Inox Team Saronno 2-4; 1-0 (9°)

Thunders – Macerata 5-3; 5-8

Riposa: Bertazzoni Collecchio

CLASSIFICA

MKF Bollate (13 vittorie – 1 sconfitta, .929); Inox Team Saronno (11-3, .786); Rheavendors Caronno (10-4, .714); Italposa Forlì (9-5, .643); Mia Office Blue Girls Pianoro (8-6, .571); Macerata (5-9, .357); Bertazzoni Collecchio (3-9, .250); Thunders (2-12, .143); Pubbliservice Old Parma (1-13, .071)

Foto: Chiara Giudice, Macerata (credit RL-Mate)

