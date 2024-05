Comunicato stampa. ATAC, metro C: servizio attivo su tutta la linea tranne che fra Alessandrino e Grotte Celoni

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

*ATAC, metro C: servizio attivo su tutta la linea tranne che fra

Alessandrino e Grotte Celoni*

A causa di un’instabilità parziale del sistema di comunicazione della linea

C della metropolitana, il servizio della linea C della metropolitana

risulta attivo su tutta la linea salvo che nel tratto, momentaneamente

sostituito da bus, fra Alessandrino e Grotte Celoni. I tecnici ATAC sono

sul posto e stanno completando le attività di ripristino.

Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito http://www.atac.roma.it.

