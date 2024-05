Seminario: “Way towards sustainable packaging: marketing, legal, and technological perspectives”

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

sab 04 maggio 2024 Comunicato stampa

Seminario nell’ambito del Dottorato di ricerca “Ambiente, sostenibilità,

territori, innovazione e sicurezza (ASTIS)”.

“Way towards sustainable packaging: marketing, legal, and technological

perspectives”

Foggia, 4 maggio 2024. Si terrà il giorno 6 maggio, dalle ore 11:30 alle

13:30, il seminario dal titolo “Way towards sustainable packaging:

marketing, legal, and technological perspectives” nell’ambito del Dottorato

di ricerca “Ambiente, sostenibilità, territori, innovazione e sicurezza

(ASTIS)”.

Il seminario rientra fra le attività seminariali del dottorato e

nell’ambito della collaborazione scientifica sul tema della sostenibilità

dei processi produttivi instaurata tra i relatori del seminario e i docenti

e ricercatori del Dipartimento DEMeT di UniFg proff. Giuseppe Martino

Nicoletti, Giulio Mario Cappelletti e Carlo Russo.

Appartenenti al settore scientifico disciplinare delle Scienze

Merceologiche si occupano sin dall’inizio della loro carriera degli aspetti

legati alla sostenibilità dei processi di produzione, lungo l’intero ciclo

di vita dei prodotti, dalla fase di estrazione delle materie prime fino

alla fase della gestione delle emissioni e dei rifiuti e la valorizzazione

dei relativi sottoprodotti. La collaborazione con in colleghi invitati al

seminario, fra i più autorevoli esperti in tema di imballaggi sostenibili,

ha permesso di partecipare a progetti di ricerca e a pubblicare i primi

risultati delle ricerche.

Si allega locandina dell’evento.

