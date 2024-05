Scuola Futura, il campus itinerante del Mim ad Alessandria

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Campus itinerante

con laboratori e attività formative

per studenti e personale scolastico

ALESSANDRIA

4-7 maggio 2024

Arriva a Alessandria Scuola Futura Campus, il campus itinerante del PNRR Istruzione per

promuovere la formazione sulla didattica innovativa e sulle sfide del PNRR

Sabato 4 maggio | Ore 19.00

Apertura di Scuola Futura Alessandria | Palazzo Cuttica

Domenica 5 maggio | Ore 09.00/13.00 – 14.00/18.00

Laboratori di formazione per studentesse e studenti delle scuole secondarie

Palazzo del Monferrato: Cyclism & data cup – Il Giro di Scuola Futura – Il racconto del Giro di Scuola Futura

Sale d’Arte dei Musei Civici: Segni di Scuola Futura – Media Lab

Palazzo Borsalino (Museo Borsalino e Università del Piemonte Orientale) | Le officine di Scuola Futura: Cibo – Moda – Design

Laboratori per alunne e alunni delle scuole primarie a cura delle Équipe Formative Territoriali

Cortile di Palazzo Cuttica: Bottega del pedalare: laboratori ciclo-creativi ispirati alle avventure del Diavolo Rosso

Percorsi di formazione per dirigenti, docenti e personale scolastico

Museo Cuttica | Palazzo Ghilini | Palazzo Vetus

Buone pratiche delle scuole | Cortile di Palazzo Vetus

Ore 16.00/18.00

Laboratori musicali e coreutici delle scuole | Piazzetta Lega Lombarda

Ore 21.00/23.00

Next Gen: Scuola Futura racconta – Laboratori musicali | Cortile di Palazzo Cuttica

Lunedì 6 maggio | Ore 09.00/13.00 – 14.00/18.00

Laboratori di formazione per studentesse e studenti delle scuole secondarie

Palazzo del Monferrato: Cyclism & data cup – Il Giro di Scuola Futura – Il racconto del Giro di Scuola Futura

Sale d’Arte dei Musei Civici: Segni di Scuola Futura – Media Lab

Palazzo Borsalino (Museo Borsalino e Università del Piemonte Orientale) | Le officine di Scuola Futura: Cibo – Moda – Design

Percorsi di formazione per dirigenti, docenti e personale scolastico

Palazzo Asperia (Camera di Commercio) | Museo Cuttica | Palazzo Ghilini | Palazzo Vetus

Laboratori musicali e coreutici delle scuole | Piazzetta Lega Lombarda

Buone pratiche delle scuole | Cortile di Palazzo Vetus

Sportelli informativi sulle azioni PNRR per enti locali, scuole e ITS | Palazzo Asperia (Camera di Commercio)

Ore 10.00/12.30

Laboratori per alunne e alunni delle scuole primarie a cura delle Équipe Formative Territoriali

Cortile di Palazzo Cuttica: Bottega del raccontare, laboratori narrativi ispirati ai racconti di Umberto Eco

Ore 16:00/20:00

Alla scoperta dei luoghi e della storia della città | Piazzetta Lega Lombarda

Martedì 7 maggio | Ore 09.00/11.30

Laboratori di formazione per studentesse e studenti delle scuole secondarie

Palazzo del Monferrato: Cyclism & data cup – Il Giro di Scuola Futura – Il racconto del Giro di Scuola Futura

Sale d’Arte dei Musei Civici: Segni di Scuola Futura – Media Lab

Palazzo Borsalino (Museo Borsalino e Università del Piemonte Orientale) | Le officine di Scuola Futura: Cibo – Moda – Design

Laboratori per alunne e alunni delle scuole primarie a cura delle Équipe Formative Territoriali

Cortile di Palazzo Cuttica: Bottega del pedalare: laboratori ciclo-creativi ispirati alle avventure del Diavolo Rosso

Percorsi di formazione per dirigenti, docenti e personale scolastico

Palazzo Asperia (Camera di Commercio) | Museo Cuttica | Palazzo Vetus

Laboratori musicali e coreutici delle scuole | Piazzetta Lega Lombarda

Buone pratiche delle scuole | Cortile di Palazzo Vetus

Sportelli informativi sulle azioni PNRR per enti locali | Palazzo Asperia (Camera di Commercio)

Ore 12.00

Chiusura di Scuola Futura Alessandria | Teatro Alessandrino

PNRR ISTRUZIONE

NextGenerationEU

pnrr.istruzione.it

scuolafutura.istruzione.it

Via C

Paolo Carrà

V ia Mondovì

SCANSIONA

o Borsalino

IL QR

eresiPER:

o TCODE

Via Bruno Bu

Via Giovanni

Via Pietro

Via Ugo Fosc

Via Don Luig

iscriverti al gruppo whatsapp tro

uozzi

t seguire il racconto

suiBsocial

Via Bruno

dove ricevere le informazioni

Via Seb

Pacinotti

Via Messina

NextGenerationEU

PNRR ISTRUZIONE

Via Firenze

usare le mappe per

raggiungere le location

Via Antonio

Via Torino

Via Livorno

Via Br igata Ravenna

consultare il programma

Spalto Gamo

Arco di

trionfo

tidad’Arte dei Musei Civici

Palazzo

Borsalino

Museo Cuttica

Palazzo Cuttica

Via San

Via A

Cortile Palazzo Cuttica

Palazzo Ghilini

(Museo Borsalino e Università del Piemonte Orientale)

Via L

Teatro Alessandrino

Via Tripoli

Palazzo del Monferrato

Palazzo Vetus

Cortile Palazzo Vetus

Piazzetta Lega Lombarda

Via Bo

logna

baldo

orbell

ant’U

turno

Palazzo Asperia

(Camera di Commercio)

ele Lu

melli

s ale

Via S

Parco Carlo

Carrà

I LUOGHI DI SCUOLA FUTURA ALESSANDRIA

Via Mila n o

Spalto

Rovere

Ponte

Cittadella

Via Porta

VALESSANDRIA

iale T

eresa

Miche2024

4-7 maggio

Via G

Teres

ichel

Campus itinerante

con laboratori e attività formative

i per studenti e personale scolastico

Viale

Viale

De Negri

pnrr.istruzione.it

scuolafutura.istruzione.it

Galilei