Giulio Mozzi, Una poetica a posteriori

L’8 maggio la terza “Lezione Tabucchi”

Aula Magna Fieravecchia, via di Fiera Nuova 25, Siena

L’Università di Siena torna a ricordare Antonio Tabucchi, uno dei più importanti scrittori italiani, che a Siena insegnava di Lingua e letteratura portoghese.

Si terrà infatti a Siena il prossimo 8 maggio la terza “Lezione Tabucchi”, iniziativa organizzata a cadenza annuale dal Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Ateneo per ricordare lo scrittore scomparso nel 2012.

Le Lezioni Tabucchi sono ormai diventate un tradizionale momento di incontro per riflettere sull’eredità culturale dello scrittore, insieme con i suoi colleghi, amici e allievi, e con la moglie María José de Lancastre, studiosa e traduttrice.

La lezione di questa edizione 2024 sarà tenuta da Giulio Mozzi, uno dei più importanti scrittori italiani contemporanei, autore di racconti (Un mucchio di bugie. Racconti scelti 1993-2017; Laurana 2020), di libri di poesia e del romanzo Le ripetizioni (Marsilio 2021).

Nel pomeriggio dell’8 maggio, con inizio alle ore 15, Mozzi terrà un intervento da titolo “Una poetica a posteriori”. L’iniziativa si terrà presso l’Aula Magna della sede di Fieravecchia (ingresso da via di Fiera Nuova 25), dove Tabucchi teneva i suoi corsi. La conferenza sarà introdotta dal professor Guido Mazzoni ed è aperta a tutti gli interessati.

Sarà possibile partecipare anche a distanza collegandosi da remoto: all’indirizzo meet.google.com/nyc-nphk-pzg.

