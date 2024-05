Parmaclima solo in testa dopo le gare di venerdì nel girone A di seria A baseball

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Il Parmaclima è l’unica formazione imbattuta del girone A di serie A, dopo le partite di venerdì sera del secondo turno. I ducali di “Meo” Saccardi hanno vinto, a spese dell’UnipolSai Bologna, il derby dell’Emilia appassionante, pur commettendo qualche errore di troppo (3). Il risultato sul tabellone del “Cavalli” cambia nella parte base del primo inning: il partente della Fortitudo, Leon, mette in base i primi cinque uomini del line-up di casa: Angioi (bunt vincente) segna sul doppio di Noel Gonzalez, il singolo in mezzo agli esterni porta a casa altri de punti. Immediato il riscatto dei campioni al 2°: la rimbalzante in diamante di Liberatore fa segnare Gamberini, in prima su errore e in terza sul doppio di Dobboletta. Quest’ultimo firma il 2-3 sul singolo di Borghi e un errore di tiro del seconda base. Al 3° arriva il sorpasso dei ragazzi di Frignani sul 4-3: singolo di Martina, a casa sulla valida di Gamberini. Lo stesso Martina va a casa sulla rimbalzante di Dobboletta. I gialloblù parmigiani la risolvono al 5° Leon mette in base Angioi e Luis Gonzalez e lascia il posto a Robles, il quale viene toccato in valido da Mineo (doppio) per il pareggio. La volata di sacrificio di Astorri porta avanti Parma, che trova anche il 6-4 con il singolo di Scerrato. Erly Casanova (6bv-11so) completa il sesto attacco con due eliminazioni al piatto e dopo 103 lanci lascia la pedana a Perez per la salvezza. Borghi (2/3) la miglior mazza felsinea; Noel Gonzalez (2/3) e Angioi (2/4) i più continui nel line-up di casa.

IL TABELLINO

Jonathan Carbo riscatta la falsa partenza dell’esordio contro Parma con una partitra capolavoro: sorregge a dovere il Bbc Grosseto (6bv-8so con 106 lanci), corsaro a San Marino con una sontuosa prestazione offensiva, con i primi sei dell’ordine di battuta che toccano i lanci di Quevedo (6bv-5so) e Baez (2bv-6so) e regalano alla loro squadra uno shutout di grande valore per la concentrazione mostrata dal lanciatore cubano (rilevato da Penalver) e dalla difesa che ha tenuto testa fino alla fine ai potenti battitori titani, ad eccezione di Celli (3/3) e Batista (3/4) che hanno sempre messo in difficoltà i pitcher grossetani. Il Bbc Grosseto mette il primo mattoncino al 2° inning, con il solo homer di Josè Garcia (2/3) che spedisce oltre la recinzione il secondo lancio di Quevedo. I toscani allungano al 3° tentativo: Tomsjansen (2/4) batte un singolo e corre a punto sulla valida di Piccini e sull’errore del terza base. Martini firma il 3-0 piazzando la battuta in mezzo agli esterni. Il 4-0 ospite lo confezionano Vaglio (base) e l’olandese Tomsjansen (singolo a sinistra) sul neoentrato Baez.

IL TABELLINO

Un doppio di Jesus Carrera, un lancio pazzo e una volata al primo inning condannano il Big Mat Grosseto a una sconfitta amara contro l’Hotsand Macerata, al termine di un match equilibrato, dominato dai lanciatori, con appena tre valide a testa. L’incontro allo Jannella si sblocca al 1° inning, con Carrera che batte un doppio, avanza in terza con un lancio pazzo, e corre a casa sulla volata di sacrificio di Dudley Leonora. La gara si risolve qui. Ai ragazzi di Stefano Cappuccini non basta per la bella prestazione di Remberto Barreto(1bv-6so in 4.2rl) e del suo rilievo Palumbo (2bv-3so), anche perché i marchigiani, dopo il vincente Manaurys Correa (3bv-1so) sfoderano un super Cuomo (0bv-3so in 1.2), che esce alla grande in un momento delicatissimo. Il partente degli Angels lascia la pedana all’ex Bologna, con prima e seconda con un out. A basi cariche il rilievo si salva con due kappa, dopo essere arrivato sul conto di 3-1 su Mercuri.

IL TABELLINO

I risultati di gara1 del secondo turno del girone A: Parmaclima-UnipolSai Bologna 6-4, San Marino-Bbc Grosseto 0-4, Big Mat Grosseto-Hotsand Macerata 0-1.

Classifica: Parma (4-0) 1.000; Bologna e San Marino (3-1) .750; Macerata e Bbc Grosseto (1-3) .250; Bsc Grosseto (0-4) 0.

Sabato alle 15 e alle 20 le altre gare del turno.

Nelle foto: Matteo Pascoli del Macerata elimina l’accorrente Jorge Alomà del Big Mat Grosseto (credit Noemy Lettieri); l’esultanza di Gabriele Angioi del Parmaclima (credit Duck Press)