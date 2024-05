(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 LAVORO, VIETRI (FDI): “DATI ISTAT PREMIANO GOVERNO MELONI, SMENTITO RACCONTO CATASTROFICO DELLA SINISTRA”

“I nuovi dati Istat sull’occupazione smentiscono il racconto catastrofico ed infondato delle opposizioni e premiano, ancora una volta, le politiche sul lavoro messe in campo dal Governo Meloni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Politiche Sociali. “Nel mese di marzo 2024, su base mensile, il tasso di occupazione in Italia è salito al 62,1%, facendo segnalare così un nuovo record. E, considerando il mese di febbraio, si registrano 70mila persone occupate in più. Non solo. Ma, rispetto a marzo dello scorso anno, ci sono ben 425 mila occupati in più. Misure, come quelle previste nel decreto Lavoro, che vanno dalla riduzione del cuneo fiscale fino al 7%, alla detassazione dei fringe benefit e agli sgravi contributivi per giovani e donne, si stanno dimostrando davvero efficaci. La strada intrapresa è quella giusta. Ancora una volta la propaganda di Pd e Cinque Stelle si infrange, fragorosamente, contro la realtà” conclude Vietri.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati