Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 03/05/2024

03/05/2024

5.5, Giornata dell’inclusione: campagna dell’Osservatorio sui diritti delle persone con disabilità

Con l’iniziativa “L’inclusione è per me…”, l’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità sensibilizza sull’attuazione di quanto previsto dalla relativa Convenzione ONU. La Consigliera di parità Hofer: “Tali diritti non sono ancora sufficientemente garantiti in Alto Adige”.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/5-5-giornata-dell-inclusione-campagna-dell-osservatorio-sui-diritti-delle-persone-con-disabilita-240503)

