Sabato 4 maggio a Gussago (BS) la finale nazionale CSI di ACRODANCE

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Sabato 4 maggio a Gussago si assegnano i titoli nel Campionato Nazionale della specialità che unisce le discipline acrobatiche integrate alle danze accademiche

Acrodance: la finale nazionale CSI

All’interno del weekend bresciano del Galà di Franciacorta, oltre 170 iscritti impegnati in più di 40 coreografie. Premi individuali e a squadreLa danza e l’acrobatica in un’unica performance. Sabato 4 maggio presso il Centro Sportivo “Carlo Corcione” di Gussago (BS), in occasione del Galà Di Franciacorta, si terrà il Campionato Nazionale CSI di Acrodance, con una classifica finale sia individuale, sia per categoria, sia di squadre. Si tratta di un concorso interregionale di discipline acrobatiche e coreografiche, diretto da Diana Verona di ASD D·light, da Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Campania e Trentino, che impegnerà 170 partecipanti di 13 scuole pronti ad esibirsi in più di 40 coreografie esclusivamente in questa disciplina che unisce la danza alla componente del gesto atletico acrobatico. Le categorie spaziano dai 5/7 anni nella rassegna non competitiva, fino alle esibizioni agonistiche over 18. A caratterizzare i vari trick, i movimenti semplici o complessi, eseguiti singolarmente, a coppie o in gruppo, è indubbiamente il forte dinamismo atletico. Fluidità nell’esecuzione, armonia del gesto e spettacolarità dell’acrodancer sono le altre differenzianti nel giudizio di un esercizio, oltre naturalmente alla musica ed ai costumi di scena.Ma lo spettacolo del Galà di Franciacorta non sarà solo nella sezione Acrodance.Nel prossimo weekend vi saranno altre tre sezioni in gara: Danze Accademiche (classica, moderna e contemporanea), Acrobatica Aerea (cerchio, tessuti e attrezzi liberi) e Show Dance (latino, urban, musicals, tip tap e heels). Complessivamente quasi 400 atleti iscritti ed oltre 40 scuole in gara, tra cui circa 220 atleti solisti tra cerchio aereo, tessuti aerei e attrezzi liberi nella Acrobatica aerea, per un totale di più di 250 coreografie in ambedue le giornate.