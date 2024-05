(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 MILANO. DE CORATO (FDI), DA COMUNE SCARSA ATTENZIONE SU GARE AFFIDAMENTO IMMOBILI

“Ringrazio la Dda milanese per l’ottimo lavoro svolto e il gip di Milano Sonia Mancini, che ha convalidato il sequestro d’urgenza di quattro società per infiltrazioni mafiose della ’’Ndrangheta, che operavano nel Mercato Comunale dell’Isola. Prosegue e si intensifica, quindi, l’attività del Governo Meloni e della Magistratura mirata al contrasto di ogni tipo di attività illecita nel nostro Paese soprattutto contro la criminalità organizzata anche al nord. Dall’ottobre del 2022, dal primo giorno in cui il nuovo Governo si è insediato, uno dei punti cardine è quello di garantire la sicurezza e lo stiamo facendo. Se il Comune di Milano avesse posto maggiore attenzione e attuato norme più severe, nei criteri di assegnazione degli immobili comunali, magari queste infiltrazioni mafiose non avrebbero avuto potere di azione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.

