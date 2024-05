(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Brescia

COMUNICATO STAMPA

02/05/2024

GDF BRESCIA: ESEGUITE 4 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE A CONTRASTO DI

UN’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA FALSA ATTRIBUZIONE DI

CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI A SOGGETTI PROVENIENTI DA

TUTTA ITALIA

All’esito di un’articolata attività d’indagine condotta in piena sinergia, la Polizia Stradale di Brescia, la Polizia

Provinciale di Brescia e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia stanno dando

esecuzione ad un’Ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di quattro soggetti indagati per aver

costituito un’associazione per delinquere finalizzata a far ottenere patenti di guida di tipo B e carte di

qualificazione del conducente (c.d. C.Q.C.) per la guida professionale di mezzi pesanti per conto terzi.

L’indagine, nel corso della quale la Guardia di Finanza ha effettuato mirate indagini economico-patrimoniali a

carico del titolare di quattro autoscuole con il sequestro per sproporzione di oltre 1 milione di euro, ha permesso

di contestare a carico del predetto indagato e ai suoi fiancheggiatori, il reato di associazione a delinquere,

corruzione, istigazione alla corruzione e numerosi falsi in atto pubblico. È stato anche contestato il reato speciale

di sostenimento degli esami di guida tramite sistemi di suggerimento, oltre ad ipotesi di estorsioni sui candidati.

L’operazione ha avuto inoltre il pregio di poter individuare, tra i primi casi in Italia, il c.d. “telefonista”,

suggeritore da remoto per gli esami. Gli indagati complessivi risultano più di 60. Vista la vastità del fenomeno e

l’importanza sociale dell’operazione, con diffusione a livello nazionale, sono in corso ulteriori approfondimenti

investigativi, con l’analisi da parte degli investigatori di oltre 2.000 patenti (tipo A-B-C-C.Q.C.) conseguite nel

territorio bresciano da soggetti provenienti dall’intero territorio nazionale.

Sono in corso le perquisizioni, condotte anche con il supporto tecnico-operativo del Servizio Centrale

Investigazione Criminalità Organizzata con l’impiego di moderne strumentazioni tecnologiche e di due unità

cinofile “cash dog” della Guardia di Finanza per la ricerca di soldi contanti.

I dettagli della suddetta operazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa indetta per le ore 11:00

odierne, presso il Palazzo di Giustizia di Brescia – aula Polifunzionale, via Gambara n. 40.