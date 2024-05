CS 4-5 e 11-12 maggio WEEKEND SPAZIALI al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

4-5 e 11-12 MAGGIO

Due speciali weekend dedicati allo Spazio, per vedere la Luna e andare su Marte.

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Milano 2 maggio 2024. Nei weekend 4-5 e 11-12 maggio, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone attivita speciali per famiglie e appassionati di Spazio.

Con un gioco di ruolo, sara possibile partire in missione su Base Marte e mettersi alla prova per garantire la sopravvivenza del proprio equipaggio.

Nella Tinkering Zone, con l’aiuto di Led, batterie, nastri di rame e fogli di carta colorati, i bambini potranno inviare un messaggio ai marziani.

Nell’iLab Genetica, attraverso microscopi e terreni di laboratorio, sara possibile imparare come si coltiva l’insalata nello Spazio e come intrappolare i semi in una goccia per farli crescere lontano.

In Area Spazio sarannodisponibili visite guidate dedicate ai piu piccini, per far scoprire quanto e lontana la Luna e come si lancia un missile, esplorare luci e ombre nell’Universo e osservare l’unico frammento di Luna esposto in Italia.

Da non perdere l’esperienza nella Virtual Zone, per partire per un viaggio nel Sistema solare e svelare i segreti di corpi celesti, pianeti, lune e asteroidi.

ALCUNE ATTIVITA (CON PRENOTAZIONE)

BASE MARTE

Una missione su Base Marte – dagli 11 anni

La base marziana del Museo, dedicata a Schiaparelli, e uno spazio originale e innovativo che propone attivita sia per i partecipanti al progetto che per tutto il pubblico del Museo, che potra prendere parte al gioco di ruolo.In missione sul Pianeta Rosso, sara possibile mettersi alla prova attraversando 5 diverse aree di azione dove gestire situazioni impreviste e garantire la sopravvivenza di tutto l’equipaggio.

Sabato 4 e domenica 5 maggio | ore 11, 14 e 16.30

Sabato 11 e domenica 12 maggio | ore 11, 14 e 16.30

Durata 90 min

TINKERING ZONE

Circuiti di carta: saluti dallo spazio – dagli 8 anni

Proviamo a inviare un messaggio marziano. Ci bastano Led, batterie, nastro di rame, fogli di carta colorati e una storia di un viaggio nello spazio da raccontare.

Sabato 4 e domenica 5 maggio | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17

Durata 60 min

I.LAB GENETICA

Orti stellari – dagli 8 anni

Tra microscopi e terreni di laboratorio, sara possibile osservare di cosa hanno bisogno le piante per vivere. Durante l’esperienza, si potra scoprire se si puo coltivare insalata nello Spazio e come intrappolare i semi in una goccia, per farli crescere lontano.

Sabato 4 e domenica 5 maggio | ore 11.30 e 15.30

Domenica 12 ore 11.30 e 15.30

Durata 60 minuti

AREA SPAZIO

Con il naso all’insu – visita guidata per bambini dai 4 ai 6 anni

Ciao, mi chiamo Rosetta e sono una piccola esploratrice. Il mio sogno e andare nello spazio. Venite con me? Scopriremo insieme quanto e lontana la Luna, come si lancia un missile e come si allena un astronauta.

Sabato 4 e domenica 5 maggio | ore 17

sabato 11 e domenica 12 maggio | ore 17

Durata 60 minuti

Spazio: ieri, oggi e domani – visita guidata per bambini dagli 8 anni

Visitiamo l’esposizione dedicata allo Spazio, scopriamo le ricerche e le tecnologie che ci permettono di esplorare l’Universo e osserviamo l’unico frammento di Luna esposto in Italia.

Sabato 4 e domenica 5 maggio | ore 10.15 e 14

Sabato 11 e domenica 12 maggio | ore 10.15 e 14

Durata 60 minuti

VIRTUAL ZONE

Stellar Quest VR – dai 12 anni