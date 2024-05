(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.i

Piacenza, 2 maggio 2024

Oggetto: Al Teatro Municipale il “Concerto per gli Angeli”. La presentazione

domani in Municipio

Domani, venerdì 3 maggio alle 12.30, la sala del Consiglio comunale in Municipio

ospiterà la conferenza stampa di presentazione del “Concerto per gli Angeli” in

calendario la prossima settimana al Teatro Municipale.

La serata benefica, organizzata dai Club Rotary, Rotaract e Interact del Gruppo

Piacentino del Distretto 2050 in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con

il sostegno delle Sezioni locali di Lega Tumori, Inner Wheel Club, Soroptimist Club e