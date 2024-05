(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 TIVOLI. FDI: BENE ADESIONE LEGA A PROGETTO DI GOVERNO CITTÀ

“Accogliamo con entusiasmo l’adesione della Lega al progetto del centrodestra per il governo di Tivoli. Con gli amici della Lega abbiamo condiviso percorsi e strategie incentrati sui programmi per il miglioramento della città. Con la conferma dell’ingresso della Lega nella coalizione si pone un tassello importante per quella unità del centrodestra che per noi è sempre stato un punto cardine intorno al quale costruire un progetto di governo di Tivoli.Proseguiamo quindi convinti in una campagna elettorale fatta di obiettivi e contenuti che già vede intorno a sé crescere la fiducia e il consenso dei cittadini”. Lo dichiarano il senatore e presidente della Federazione provinciale di Fdi, Marco Silvestroni, il deputato e vicepresidente della Federazione provinciale di Fdi, Alessandro Palombi e il candidato sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi.

