Primo Maggio, Pacifico: Buona Festa ai Lavoratori ma soprattutto alle Lavoratrici.

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa: Festa del Primo Maggio.

1° Maggio 2024

Dedico il Primo Maggio ai lavoratori ma soprattutto alle lavoratrici in prima linea nella difesa del diritto al lavoro, perché salvaguardare il lavoro significa salvaguardare la libertà delle scelte di vita. Essere mogli e madri sembra il ruolo riservato alle donne da questo governo, visto il privilegiato risalto alle dichiarazioni di quanti vogliono un rigido assetto di ruoli sociali a discapito del genere femminile. E allora in questo periodo buio è necessario reagire con dichiarazioni, comportamenti e scelte elettorali. Nella contingente fase storica le donne che votano a destra si ritroveranno di sicuro ad affrontare una deriva discriminatoria nella sfera lavorativa, con un gap occupazionale e stipendiale ancora peggiore. La conseguenza in ambito familiare sarebbe inevitabilmente quella di essere relegate ad una sfera di subordine, incubatrici della natalità per amor di patria. Dal 1945 ad oggi le conquiste sui diritti civili, umani, sociali e lavorativi hanno comportato la possibilità di autodeterminarsi e sarà proprio la scelta in cabina elettorale a permettere la conservazione e il miglioramento dello status delle donne, allontanando il rischio di perdite insanabili. Così le prossime elezioni europee saranno fondamentali per le lavoratrici ed è bene sapere che la forza arriva da sinistra, qualsiasi partito di sinistra sarà una garanzia per i diritti delle donne. Buon Primo Maggio, buona festa ai lavoratori ma soprattutto alle lavoratrici.