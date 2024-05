(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 ANTIMAFIA. LA SALANDRA (FDI), EMILIANO CONFUSO, TUTELA LA SUA MAGGIORANZA SENZA RIGUARDO DELLE ISTITUZIONI

“Ancora una volta Emiliano dimostra di confondere le istituzioni, dichiarandosi disponibile ad essere audito dalla Commissione parlamentare Antimafia solo dopo il voto sulla sua eventuale sfiducia all’interno del Consiglio regionale pugliese, a conferma di quanto avevamo già intuito. Al Governatore della Puglia sfugge però un passaggio: il dibattito sulla sfiducia ha riguardo solo ed esclusivamente della sua maggioranza politica, di cui ai cittadini interessa fino a un certo punto, la convocazione in Antimafia invece ha riguardo delle istituzioni e della legalità che le deve contraddistinguere senza alcuna zona d’ombra. La Puglia ha diritto di essere tutelata nelle sue fondamenta democratiche rispetto a tutto quanto emerso in questi mesi ed il presidente Emiliano non è esente o al di sopra delle parti”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Antimafia.

