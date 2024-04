FEDERCASALINGHE DEDICA IL 1° MAGGIO 2024 ALLE DONNE ITALIANE

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

Le donne italiane svolgono il 74% del lavoro di cura non retribuito, con un valore economico di questa attività pari a 557 miliardi di Euro ovvero il 34,4% del PIL italiano. Questo impegno ha un impatto sulle loro prospettive occupazionali e “seppure fondamentale per il benessere umano e per l’economia rimane invisibile e non riconosciuto”, come scrive ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro – Agenzia delle Nazioni Unite. Ma c’è di peggio: l’Italia si conforma agli standard minimi europei sul congedo di maternità.

Federica Gasparrini, leader storica delle battaglie a favore del valore del lavoro familiare, dichiara – “E’ in atto una discriminazione pesante contro le casalinghe ed il loro lavoro.

Una discriminazione che il Potere attua non applicando compiutamente le leggi votate, approvate, attive. E’ necessario intervenire. La notizia strategica e positiva c’è”.

Si concretizza la collaborazione storica tra ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro – Agenzia delle Nazioni Unite e FEDERCASALINGHE

TEMA: VALORE DEL LAVORO DI CURA NON RETRIBUITO

“Siamo onorate per la proposta di collaborazione che Gianni Rosas, Direttore ILO per l’Italia, ci ha offerto e che abbiamo accolto con rispetto” – aggiunge Gasparrini – “La collaborazione prevede la raccolta dati sul mondo del lavoro familiare. Sarà un’indagine nazionale, su basi tecniche e scientifiche”.

L’avvio che prevede il coinvolgimento pieno di tutte le Rappresentanti parte il 6 Maggio.