(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 Economia, Osnato (FdI): crescita prosegue grazie a impegno del Governo

“Continuano ad arrivare buone notizie per chi crede nell’Italia, e cattive notizie per i soliti profeti di sventura. Dopo i risultati più che positivi sulla congiuntura di febbraio-marzo secondo Confcommercio, oggi è la Banca d’Italia a parlare di accelerazione del Pil nel primo trimestre”. Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – a proposito dei dati sull’output appena resi pubblici da Via Nazionale (+0,3% rispetto all’ultimo quarto del 2023). “Le analisi più recenti vanno tutte nella stessa direzione: i servizi e la domanda estera trainano la produzione, ma anche gli altri settori mostrano segnali di particolare dinamismo in un contesto globale che resta difficile”, prosegue l’esponente di FdI. “Non è affatto un miracolo, ma il frutto delle capacità di lavoro di un Governo e una maggioranza che, nonostante attacchi strumentali e accuse ridicole, continuano a mietere successi per il bene della Nazione”.

