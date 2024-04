(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 ADUNATA ALPINI. GIOVINE (FDI): RAPPRESENTANO L’ITALIA MIGLIORE

“Un evento straordinario che genera comunità e crea indotto. Una tre giorni certamente di festa ma soprattutto di condivisione dei valori del Corpo degli alpini: identità, senso di appartenenza senso di sacrificio, solidarietà e volontariato.

Gli alpini rappresentano senza alcun dubbio l’Italia migliore. Nella dimensione del volontariato nazionale in cui si è pronti a dare una mano in ogni occasione di emergenza, gli alpini sono quelli che rispondono sempre presente. Un’adunata che a Vicenza non può che assumere una valenza particolare considerando che la nostra è provincia alpina per eccellenza, alpina fino In fondo! In ogni casa, in ogni famiglia c’è qualcuno che ha indossato quel cappello!

Vicenza risultò strategica dopo Caporetto per la difesa dell’Italia, fu sede del Comando della I Armata che aveva il controllo di tutti gli altipiani, nello stemma della nostra provincia sono raffigurati l’Ossario del Pasubio, l’Ossario del Monte Cimone, il Sacrario Militare del Monte Grappa e il Sacrario Militare di Asiago. A testimonianza del sacrificio di tutti gli italiani che durante la prima guerra mondiale diedero la vita per completare il nostro percorso risorgimentale.

Un senso di appartenenza alla nazione che ritroviamo a ogni adunata, feste di popolo che ospitano migliaia di persone per bene, disciplinate, che lasciano le città più pulite e belle di prima. Vicenza e’ pronta. Avvolta tra i tricolori che ogni cittadino sta esponendo con fierezza per accogliere nel Migliore dei modi le 400 mila

Persone previste”. Lo dice Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia, nel corso della conferenza stampa in Senato della presentazione della 95esima adunata degli Alpini.

