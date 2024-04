(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 Segnaliamo all’indirizzo web

https://www.unipr.it/node/105003

il comunicato stampa relativo all’incontro l’incontro in programma per venerdì 3 maggio, a partire dalle 16, nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Università di Parma.

COMUNICATO STAMPA

3 maggio: all’Università di Parma l’incontro “Perché ridiamo. Alle origini del cervello sociale”

Dalle 16 nell’Aula Magna della Sede centrale. In presenza e in diretta web. L’appuntamento organizzato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Parma, 29 aprile 2024 – Perché ridiamo. Alle origini del cervello sociale è l’incontro in programma per venerdì 3 maggio, a partire dalle 16, nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Università di Parma.

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo. Interverranno Fausto Caruana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Parma ed Eleonora D’Urso, pedagogista clinica e Direttrice artistica del Teatro Stradanuova. La sessione sarà moderata da Elena Borra, docente di Fisiologia al Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

L’intervento di Fausto Caruana sarà incentrato sulle basi neurali del riso, sull’esistenza di un “sistema mirror” alla base del contagio della risata e sulle analogie funzionali con il riso degli animali. Eleonora D’Urso si focalizzerà invece sull’utilizzo di tecniche legate al riso e alla comicità intesa come pratica relazionale nella gestione del rapporto psicologico, psicoterapeutico e nell’ambito della pedagogia clinica.

L’evento è aperto al pubblico e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo a questo link: https://youtube.com/live/sVoDDHE-sY8?feature=share

_______________

Ufficio Stampa

U.O. Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale

Università degli Studi di Parma

Via Università, 12 – 43121 Parma

http://www.unipr.it

[UNIPR_BANDIERA_SX_POS_RGB]