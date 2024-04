(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 [Rugby Notizie] Serie A Elite Maschile, Femi-CZ Rovigo batte Mogliano 29-12 nel primo turno dei playoff

28 Aprile 2024

Serie A Elite Maschile, Femi-CZ Rovigo batte Mogliano 29-12 nel primo turno dei playoff

La Femi-CZ Rovigo si aggiudica il derby veneto contro i trevigiani del Mogliano Veneto nella prima giornata del Girone 2 dei play-off, rimontando nella ripresa il passivo di 3-12 e conquistando il diritto a disputare in casa anche la terza, decisiva sfida del prossimo dodici maggio, quando al “Battaglini” arriveranno gli eterni rivali del Petrarca Rugby.

In difficoltà nel primo tempo, con gli uomini di Caputo bravi a tenere il campo per quasi un’ora, i Campioni d’Italia in carica escono alla distanza – l’ingresso del veterano Chillon come mediano di mischia è cruciale nel cambio di passo del XV guidato da Alessandro Lodi – e costringono Mogliano a cadere nell’indisciplina: Dogliani dalla piazzola e due mete Cadorini e Vaccari cambiano le sorti della gara, con Mogliano in inferiorità per i gialli a Baldino, Avaca e Ferrarin.

Il successo contro Mogliano regala ai Campioni d’Italia una settimana di recupero e la seconda sfida play-off sempre davanti ai propri tifosi: per i rossoblù prossimo appuntamento, decisivo per la qualificazione alla finale scudetto, il prossimo 12 maggio in casa contro il Petrarca che, domenica prossima, ospiterà proprio Mogliano.

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 33-10 (5-0)

Classifica: Rugby Viadana 1970 punti 5; HBS Colorno e Valorugby Emilia* 0*una in meno

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 29-12 (4-0)

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 4; Mogliano Veneto e Petrarca Rugby* 0.

Calendario Play-OffPlay-off – II giornata

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Play-off – III giornata

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 28 aprile 2024

PlayOff Serie A Elite, Prima giornata – diretta RaiSport & DAZN

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 29–12 (3-12)

Marcatori p.t 9’ m. Peruzzo tr. Ferrarin (0-7), 14’ c.p. Dogliani (3-7), 17’ m. Zanandrea (3-12); s.t 4’ c.p. Dogliani (6-12), 46’ m. Cadorini tr. Dogliani (13-12), 60’ c.p. Dogliani (16-12), 63’ c.p. Dogliani (19-12), 65’ c.p. Dogliani (22-12), 77’ m. Vaccari tr. Chillon (29-12)

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio; Sarto, Diederich Ferrario (cap), Uncini (72’ Lertora), Vaccari; Dogliani, Bazan Vélez (54’ Chillon); Casado Sandri, Lubian (46’ Sironi), Meggiato; Zottola (64’ Cosi), Steolo (51’ Ferro); Swanepoel (63’ Lastra Masotti), Giulian (42’ Cadorini), Leccioli (57’ Quaglio).

all. Lodi

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Peruzzo (26’ Ceccato-36’ Peruzzo), Dal Zilio (72’ Garbisi), Zanatta, Zanandrea (63’ Vanzella); Ferrarin, Fabi (50’ Battara); Kingi, Finotto, Marini (54’ Grant); Baldino (cap), Carraro (61’ Brevigliero); Avaca E. (50’ Ceccato), Frangini (61’ Sangiorgi), Aminu (66’ Gentile)

all. Caputo

Arb. Manuel Bottino

AA1 Filippo Russo, AA2 Filippo Bertelli

Quarto Uomo: Mirco Sergi

Quinto Uomo: Giona Righetti

TMO: Stefano Pennè

Calciatori: Dogliani (FEMI-CZ Rovigo) 6/6, Chillon (FEMI-CZ Rovigo) 1/1; Ferrarin (Mogliano Veneto Rugby) 1/3

Cartellini: 26’ giallo ad Avaca E. (Mogliano Veneto Rugby), 43’ giallo a Baldino (Mogliano Veneto Rugby), 77’ giallo ad Avaca G. (Mogliano Veneto Rugby), 80’ a giallo a Ferrarin (Mogliano Veneto Rugby)

Note: Campo in buone condizioni, giornata nuvolosa circa 20°, presenti allo Stadio circa 2400 spettatori.

Andrea Cimbrico

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Responsabile

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5549-rugby-notizie-serie-a-elite-maschile-femi-cz-rovigo-batte-mogliano-29-12-nel-primo-turno-dei-playoff?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5549-rugby-notizie-serie-a-elite-maschile-femi-cz-rovigo-batte-mogliano-29-12-nel-primo-turno-dei-playoff?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )