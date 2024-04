PRO-MEMORIA Com Stampa FP Cgil Padova: “La figura dell’OSS nella sanità padovana: domani, lunedì 29, ore 11.00, la CONF. STAMPA in via Longhin 117”

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 *Invito a Conferenza Stampa*

*“La figura dell’OSS nella sanità padovana: carenze, scadenze delle

graduatorie e prossime imminenti mobilitazioni. La situazione all’interno

di Az. Ospedaliera, Ulss 6 Euganea e Iov”*

*Domani, lunedì 29 aprile, ore 11.00, la CONFERENZA STAMPA della FP Cgil

Padova in Camera del Lavoro in via Longhin 117*

Si comunica che domani, *lunedì 29 aprile*, alle *ore 11.00*, presso la *Camera

del Lavoro di Padova in via Longhin 117*, la *FP Cgil Padova* ha indetto

una *CONFERENZA STAMPA* sul tema della figura dell’Operatore Socio

Sanitario (OSS) all’interno delle strutture sanitarie padovane – Azienda

Ospedaliera, Ulss 6 Euganea e Iov – in riferimento alle *carenze di

personale* che si registrano mentre si avvicina minacciosamente la *scadenza

delle graduatorie del Concorso Pubblico* bandito da Azienda Zero con il

concreto rischio che centinaia di Oss, in attesa della chiamata, debbano

ri-partecipare ad un nuovo Concorso. Un’eventualità inaccettabile contro

cui il Sindacato promette *future imminenti mobilitazioni*.

Saranno presenti la Segretaria Generale della Fp Cgil Padova, *Alessandra

Stivali*, la Segretaria Provinciale *Marika Damiani* e il Segretario

Provinciale *Alfredo Sbucafratta*.