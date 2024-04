(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 PELLEGRINI (M5S): “GRAVE E INDECENTE FRATTASI E PONTECORVO CON MAGLIETTA ELETTORALE FDI”

Roma, 28 apr. – “È estremamente grave l’immagine arrivata ieri dalla convention di Fratelli d’Italia che ritrae Bruno Frattasi e Stefano Pontecorvo, con maglietta elettorale di FdI in bella vista, sul palco con Crosetto. Parliamo del Direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza e del Presidente di Leonardo, due figure che dovrebbero essere solo istituzionali e terze e che dovrebbero tenersi ben lontane dalla propaganda di partito. E dovrebbero essere molto attente a quello che viene chiesto loro di fare dall’esponente di governo o della maggioranza di turno. La foto in posa con le magliette elettorali del partito della premier Meloni è davvero assurda, indecente e preoccupante, anche perché riflette plasticamente l’idea delle istituzioni che ha questo governo, che, evidentemente, si sente padrone dello Stato e di tutte le sue articolazioni, anche quelle più delicate. Chiederemo spiegazioni in Parlamento su questo episodio vergognoso, ammesso che il ministro Crosetto e gli esponenti di FdI siano in grado di capire che è assolutamente sconsigliabile mischiare le istituzioni del Paese con le feste di partito”. Lo scrive in una nota Marco Pellegrini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa alla Camera e componente del Copasir.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle