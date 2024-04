Baseball, Serie A: Resoconto, risultati e classifiche gironi B, C, D, E

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 La seconda giornata dei gironi B, C, D ed E di Serie A Baseball ha visto le doppiette esterne di Palfinger Reggio Emilia nei confronti del Campidonico Torino, del Camec Collecchio in casa del Milano 1946, e di Lupi Auto Fiorentina, Nettuno 1945 e Godo Baseball rispettivamente contro Padule, Athletics Bologna e Lions Nettuno. A Settimo Torinese rinviate per pioggia le due partite in programma tra Settimo Bc e Comcor Modena.

Resoconto girone B

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/33ad5818-0b8e-d1b6-04a7-112bfe6e82a7.jpg]

Serie A Baseball, girone B: il Camec Collecchio resta imbattuto – Federazione Italiana Baseball Softball

Nella seconda giornata del girone B del campionato di Serie A Baseball spicca la doppietta del Camec Collecchio (10-0 e 3-0) sul “Kennedy” di Milano contro il 1946. Una vittoria a testa per Platform-TMC Poviglio e Tecnovap Verona. La serie tra Settimo e Comcor Modena stata rinviata per pioggia.

Resoconto girone C

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/272abace-7f65-27b9-f177-ef78a1b7cfac.jpeg]

Serie A: nel girone C spicca il doppio ruggito del Gereon Ronchi dei Legionari – Federazione Italiana Baseball Softball

I friulani strappano una doppia vittoria al Gaspardis contro Cagliari. Pareggi nelle altre serie tra Padova e Farma Crocetta e New Rimini e Itas Mutua Rovigo

Resoconto girone D

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/de8def77-5f88-dd40-cdf8-899c5475f6e3.JPG]

Serie A, solo doppiette nella seconda giornata del girone D – Federazione Italiana Baseball Softball

Fanno bottino pieno Lupi Auto Selection Fiorentina, Nettuno 1945 e Godo, che mantengono saldamente la vetta della graduatoria senza sconfitte. Cadono rispettivamente Padule, Athletics Bologna e Lions Nettuno

Resoconto girone E

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/ea4e7c23-602c-3c95-a299-b0c2f0cc6061.jpeg]

La Palfinger aggancia la Ciemme: non ci sono formazioni imbattute nel girone E – Federazione Italiana Baseball Softball

Reggio Emilia balza in testa dopo aver vinto due gare per manifesta al Passo Buone di Torino. Oltretorrente vince la prima, poi non riesce a toccare Sheldon in gara2. Storica vittoria nel primo incontro per la Catalana Alghero

Risultati 2^ giornata

Gir B: domenica Settimo-Comcor Modena (non disputata per pioggia), Milano 1946-Camec Collecchio 0-10, 0-5; Platform Tmc Poviglio-Tecnovap Verona 0-4, 3-1.

Gir. C: sabato Padova-Crocetta Parma 7-1, 0-7; Gereon Ronchi-Cagliari 6-1, 6-1; New Rimini-Itas Rovigo 5-13, 3-0.

Gir. D: sabato Padule Sesto-Lupi Auto Fiorentina 2-10, 2-7; sabato e domenica Athletics Bologna-Nettuno 1945 3-7, 2-4; domenica Lions Dolphins Nettuno-Godo 3-6 (10°), 0-3.

Gir. E: sabato Campidonico Torino-Palfinger Reggio 1-11 (8°), 2-21 (7°); domenica Ciemme Oltretorrente-Senago 10-2, 4-8, Codogno-Catalana Alghero 4-5, 3-2.

Classifiche:

Gir. B: Camec Col (4-0), 1.000; Comcor Mo* (1-1) e Tecnovap Vr (2-2), .500; Platform-TMC Pov (1-3), .250; Milano 1946 (0-2), .000*; Settimo** (0-0), .000.

Gir. C: Itas Mutua Rov (3-1), .750; Farma Cro, Padova, New Rimini, Gereon Ronchi (2-2), .500; Cagliari (1-3), .250.

Gir. D: Fiorentina, Godo, Nettuno 1945 (4-0), 1.000; Athletics Bo, Lions Net, Padule (0-4), .000;

Gir. E: Ciemme Olt e Palfinger Reg (3-1), .750; Codogno e Tecnograniti Sen (2-2), .500; Catalana e Campidonico To (1-3), .250.

*= due partite in meno

**= quattro partite in meno

Foto verticale: Filippo Sabatini (Nettuno 1945), lanciatore vincente della prima partita della serie tra Athletics Bologna e Nettuno 1945. Credit: RL-Mate.

Foto orizzontale: Matteo Nifosì (Tecnovap Verona) difende il cuscino di terza da Leonardo Lettieri (Platform-TMC Poviglio) in gara uno della serie. Credit: Duck Foto Press.

