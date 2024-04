(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 27 aprile 2024 SUPERBONUS. CASTELLI: OCCASIONE PERSA, DOVEVA ESSERE DESTINATO A INTERVENTI ANTISISMICI

“Un terzo dei comuni italiani è costruito in una zona dove è alto il rischio sismico. Il bonus 110% non solo ha scassato i conti dello Stato, ma costituisce un’occasione persa. Potevamo infatti mettere in sicurezza il patrimonio degli italiani semplicemente garantendo che l’aspetto sismico venisse trattato nella misura adeguata. Invece si è preferibile mettere polistirolo e cappotti. Soltanto il 5% dei miliardi usati per il 110% infatti è stato destinato per un serio intervento antisismico. Dobbiamo invece fare in modo che il nostro patrimonio edilizio sia sicuro, così che non ci sia un tributo di vite umane e del patrimonio stesso a seguito di una prossima scossa”. Così Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, alla Conferenza programmatica di FdI, in corso a Pescara.

