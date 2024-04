Resoconto Serie A1 Softball: 6a giornata andata, sabato 27 aprile

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 27 aprile 2024 MKF Bollate e Inox Team Saronno, uscite vincitrici dalle trasferte contro Bertazzoni Collecchio e Thunders, allungano in classifica sulle inseguitrici, approfittando del pareggio nella serie tra Rheavendors Caronno e Italposa Forlì. Tre one-hitter nel sabato di A1 Softball, quelle di Alice Nicolini, Kandra Lamb e Kelly Barnhill.

RISULTATI

Thunders – Inox Team Saronno 3-8; 0-7

Bertazzoni Collecchio – MKF Bollate 4-8; 0-10 (5°)

Rheavendors Caronno – Italposa Forlì 5-4; 0-3

PROGRAMMA

Domenica 28 aprile

Ore 11.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Macerata

Riposa: Pubbliservice Old Parma

CLASSIFICA

MKF Bollate (11 vittorie – 1 sconfitta, .916); Inox Team Saronno (10-2, .833); Rheavendors Caronno (7-3, .700); Italposa Forlì (6-4, .600); Mia Office Blue Girls Pianoro (4-4, .500); Macerata (3-5, .375); Bertazzoni Collecchio (3-9, .250); Thunders, Pubbliservice Old Parma (1-9, .100)

Foto allegata: Alice Nicolini, MKF Bollate, autrice di una one-hitter in gara 2 contro la Bertazzoni Collecchio (credit EzR-Nadoc)

