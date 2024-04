Baseball, Serie A girone A: resoconto, risultati e classifiche 1^ giornata – sabato 27 aprile

(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 27 aprile 2024 Nelle partite del sabato UnipolSai Fortitudo Bologna (7-0 e 13-4 sul Big-Mat Bsc Grosseto), Parmaclima (3-0 e 10-3 allo “Jannella” sul Bbc Grosseto) e San Marino (7-3 e 1-0 a Macerata sulla Hotsand) completano il filotto di risultati vincendo i match del pomeriggio e della sera.

Resoconto gare 2

Bologna, Parma e San Marino sono in fuga dopo i primi due incontri del girone A – Federazione Italiana Baseball Softball – fibs.it

Resoconto gare 3

UnipolSai Bologna, Parmaclima e San Marino completano il filotto di risultati nella prima giornata del girone A – Federazione Italiana Baseball Softball – fibs.it

Risultati 1^ giornata girone A

venerdì 26/04

San Marino-Hotsand Macerata 8-0

UnipolSai Bologna-Big Mat Grosseto 7-1

Bbc Grosseto-Parmaclima 0-1

sabato 27/04

Hotsand Macerata – San Marino 3-7, 0-1 (8°)

UnipolSai Bologna-Big Mat Grosseto 7-0, 13-4

Bbc Grosseto-Parmaclima 0-3, 3-10

Classifica girone A:

UnipolSai Bo, Parmaclima, San Marino (3-0), 1.000; Bbc Grosseto, Big-Mat Gr, Hotsand Mac (0-3), .000.

Foto verticale: Il partente della UnipolSai Fortitudo Bologna Eduar Lopez, vincente al debutto in Serie A nel successo per 13-4 di gara 3 contro il Big-Mat Grosseto (credit: PhotoBass)

Foto orizzontale: Tommaso Giacomini (UnipolSai Bologna) assiste in prima, Mattia Mercuri (Big-Mat Grosseto) scivola in seconda (credit: PhotoBass).

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

http://www.fibs.it

____________________________________________