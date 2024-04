(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 anno 2024

ACRA Agenzia Consiglio regionale dell’Abruzzo

TRADUZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI IN LINGUA DEI SEGNI: INAUGURATO IL SERVIZIO NELLA SEDUTA ODIERNA

(ACRA) – L’Aquila, 23 aprile – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha inaugurato, con la seduta odierna, il servizio di traduzione simultanea in lingua dei segni italiana (LIS) degli interventi in Aula. Da oggi, infatti, anche i cittadini sordi potranno seguire con maggiore facilità l’evolversi della discussione assembleare, grazie alla presenza in video di interpreti LIS che supporteranno sia il pubblico della “Sala Spagnoli”, che gli utenti che seguiranno la diretta in streaming sui canali istituzionali dell’Ente. (red)

________________________________________________________________________________

Registrazione tribunale dell’Aquila 142/1972

Direttore responsabile: Nunzio Maria De Luca

[ http://www.emiciclonews.it/ | http://www.emiciclonews.it ]