(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 SPORT, CASO (M5S): OK PARTECIPAZIONE POPOLARE A QUOTE SOCIETÀ, È BUON PUNTO DI PARTENZA

Roma, 23 apr. – “In quasi tutte le maggiori società tedesche, come Bourussia Dortmund o il Bayern Monaco, l’azionariato popolare trova un elevato consenso: il Bayern Monaco appartiene per il 75 per cento ai proprio tifosi. Come ci hanno ricordato molti auditi durante l’esame in commissione, i risultati dicono che dopo un ventennio di azionariato popolare, i club tedeschi siano, dal punto di vista finanziario, i più in forma del vecchio continente, in quanto la Bundesliga è la seconda lega per fatturati dopo la ricca Premier League. In Italia la situazione è ben lontana dalla realtà appena descritta. Vi sono stati tentativi di introdurre questo modello di gestione, alcuni fallimentari e altri no, ma senza avere mai avuto una legge che desse almeno una parvenza di regolamentazione unitaria e omogenea. Questa proposta di legge può considerarsi un buon punto di partenza, ma ci sono state troppe modifiche, soppressioni in un continuo rimbalzo all’interno della stessa maggioranza, tra Governo e rappresentanti in Parlamento, che ha generato soltanto confusione e incoerenza su molte tematiche, come per esempio la possibilità da parte delle società assoggettate da partecipazione popolare di gestire gli impianti sportivi, un punto fondamentale che ci avvicinerebbe al virtuoso modello tedesco e che è stato invece cancellato dalla stessa maggioranza che lo aveva originariamente previsto. Nonostante le perplessità e i dubbi riteniamo comunque doveroso fare un primo passo che sia il più possibile condiviso da tutte le forze politiche, così come ci insegnano i valori dello sport”.

Così il capogruppo M5s in commissione cultura alla Camera Antonio Caso intervenendo sulla proposta di legge sulla partecipazione popolare a quote società sportive e locali per associazioni Terzo settore.

