(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 IA, COLUCCI (M5S): GRAVE CHE GOVERNO SI ATTRIBUISCA VIGILANZA E GESTIONE

ROMA, 23 aprile – “Purtroppo quello che temevamo si sta avverando: il governo sta attribuendo a sé stesso la vigilanza sull’applicazione dell’Intelligenza artificiale e l’esecuzione della strategia nazionale sull’IA. In commissione alla Camera nel corso dell’esame del Ddl sul rafforzamento della cybersicurezza avevo evidenziato al sottosegretario Mantovano come fosse indispensabile assegnare questi compiti ad una autorità indipendente e imparziale. Un’ipotesi virtuosa sarebbe quella di delegare questo ruolo ad un organismo indipendente quale l’Autorità per la protezione dei dati personali. Mantovano si era limitato a dire che il tema sarebbe stato affrontato in un successivo provvedimento. Ed ecco che oggi il Cdm ha approvato il Ddl, mettendo nero su bianco il grave errore. In base alle anticipazioni che leggiamo, il governo assegna all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di vigilare sull’applicazione dell’Intelligenza artificiale, e all’Agenzia per l’Italia digitale l’esecuzione della strategia nazionale, la promozione dell’innovazione e dello sviluppo dell’IA, la valutazione e l’accreditamento dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale. Così proprio non ci siamo, il Governo dimostra nuovamente di non avere alcuna consapevolezza dell’importanza della separazione tra poteri e competenze all’interno delle istituzioni”.

Così il capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali alla Camera Alfonso Colucci.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle