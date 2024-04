(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 AUTONOMIA, PENZA (M5S): MAGGIORANZA SI VERGOGNA DELLA SUA LEGGE

ROMA, 23 aprile – “Stasera in commissione Affari Costituzionali nel corso del dibattito sugli emendamenti all’Autonomia differenziata, così come avvenuto durante la discussione generale, nessuno dal centrodestra si espone per difendere questo provvedimento dalle tante osservazioni critiche delle opposizioni. I primi a rimanere in silenzio sono i loro deputati del Sud. Il motivo è presto detto: le nostre critiche sono più che fondate e la legge è indifendibile. Gli esponenti di maggioranza si vergognano della proposta spacca-Italia del loro ministro Calderoli”.

Così il deputato M5S Pasquale Penza, componente della commissione Affari Costituzionali.

