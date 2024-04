UNIBO APPUNTAMENTI. L’intelligenza artificiale al servizio della pubblica amministrazione

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Terza Torre, Sala 20 Maggio

23 aprile 2024

ore 08.30 / 12.45

AI ACT:

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL

SERVIZIO DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Impatto e Opportunità

Promosso e Organizzato da:

Centro Nazionale di Ricerca in HPC,

Big Data and Quantum Computing

In Collaborazione con:

Con il Patrocinio di:

NextGenerationEU

CENTRO DI RICERCA

INTERDIPARTIMENTALE

ALMA MATER RESEARCH

INSTITUTE FOR HUMAN

CENTERED ARTIFICIAL

INTELLIGENCE

CENTRO DI RICERCA

E FORMAZIONE

SUL SETTORE PUBBLICO

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

IN STUDI SULL’AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA

AI Act:

l’Intelligenza Artificiale

al servizio della

Pubblica Amministrazione

23 Aprile 2024

Regione Emilia-Romagna

Terza Torre, Sala 20 Maggio

Programma

9.00-10:15

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.30

12.30-12.45

Welcome

Saluti Istituzionali e Introduzione

Francesco Ubertini

(Vicepresidente Fondazione ICSC, Presidente CINECA e IFAB)

Rita Cucchiara

(CDA FAIR, Comitato per la strategia AI della Presidenza del Consiglio,

Direttrice AImageLab – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

Monica Palmirani

(Presidente IAAIL- International Association for Artificial Intelligence and Law)

Giusella Finocchiaro

(Professoressa di Diritto privato e di Diritto di Internet, Università di Bologna)

Pausa

“L’intelligenza Artificiale al servizio della Pubblica Amministrazione:

linee guida scientifiche per un uso responsabile ed etico”

Marco Dugato

(Direttore SPISA, Università di Bologna)

Luciano Floridi

(co-lead SII RG ICSC, Direttore Centro per l’Etica Digitale – Università di Bologna,

Founding Director Digital Ethics Center – Yale University)

Antonino Rotolo

(co-lead SII RG ICSC, Vicedirettore Alma AI, Università di Bologna)

“L’impatto dell’AI nella Pubblica Amministrazione: prospettive multidisciplinari”

Giovanni Sartor

(co-lead TP1 FAIR, coordinamento, Università di Bologna)

Carlo Casonato

(co-lead TP1 FAIR, Università di Trento)

Guido Boella (ICSC, SII RG, Vice Rettore dell’Università di Torino,

Comitato per la strategia AI della Presidenza del Consiglio)

Daniela Piana

(Università di Bologna, OECD Justice Research Committee)

Eleonora Barelli

(Project Manager Osservatorio Fondazione ICSC)

Conclusioni

NextGenerationEU