[Rugby Notizie] Annunciato il calendario dell’Autumn Nations Series 2024

ANNUNCIATO IL CALENDARIO DELLE AUTUMN NATIONS SERIES ’24

ARGENTINA, GEORGIA E NUOVA ZELANDA LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

* 21 test match tra le grandi Nazioni dell’Emisfero Sud in visita ai Paesi dell’Emisfero Nord

* Si parte il 2 novembre a Twickenham con la sfida tra Inghilterra e Nuova Zelanda

* L’Italia affronterà l’Argentina il 9 novembre, la Georgia il 17 novembre per chiudere contro gli All Blacks il 23 novembre

Dublino – L’edizione 2024 delle Autumn Nations Series, la finestra internazionale del grande rugby, prenderà il via sabato 2 novembre a Twickenham con l’attesissima sfida tra l’Inghilterra e la Nuova Zelanda.

I tre fine settimana che seguiranno si apriranno sempre con una ricca anteprima il venerdì: l’8 novembre sarà l’Irlanda, detentrice del trofeo delle Sei Nazioni 2024, ad ospitare gli All Blacks.

L’Italia debutterà contro l’Argentina, che attualmente precede di un posto gli Azzurri nel ranking World Rugby, sabato 9 novembre; domenica 17 novembre Lamaro e compagni affronteranno la Georgia a due anni di distanza dalla sfida infuocata di Batumi per poi chiudere il trittico autunnale ricevendo sabato 23 novembre, alle ore 21.10 in prime time, i vice-campioni del Mondo della Nuova Zelanda.

21 test match in totale giocati nell’arco di quattro settimane; Irlanda – Australia, in programma all’Aviva Stadium di Dublino domenica 30 novembre, calerà il sipario sull’edizione 2024 degli ANS.

Copertura televisiva garantita da TNT Sport nel Regno Unito ed Irlanda, da France Television per il territorio francese e per il mercato italiano interamente affidata a Sky Italia.

Il calendario

Sabato 2 novembre

Londra, Twinkenham Stadium ( h. 15.10 locali)

Inghilterra v All Blacks

Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield (17.40 locali)

Scozia v Fiji

Venerdì 8 novembre

Dublino, Aviva Stadium ( h. 20.10 locali)

Irlanda v All Blacks

Sabato 9 novembre

Londra, Twickenham Stadium (h. 15.10 locali)

Inghilterra v Australia

Sede da definire, h. 18.40 locali

Italia v Argentina

Parigi, Stade de France (h. 21.10 locali)

Francia v Giappone

Domenica 10 novembre

Cardiff, Principality Stadium ( h. 13.40 locali)

Galles v Fiji

Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield (16.10 locali)

Scozia v Sudafrica

Venerdì 15 novembre

Dublino, Aviva Stadium (h. 20.10 locali)

Irlanda v Argentina

Sabato 16 novembre

Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield (15.10 locali)

Scozia v Portogallo

Londra, Twickenham Stadium (h. 17.40 locali)

Inghilterra v Sudafrica

Parigi, Stade de France (h. 21.10 locali)

Francia v All Blacks

Domenica 17 novembre

Sede da definire, 14.40 locali

Italia v Georgia

Cardiff, Principality Stadium ( h. 16.10 locali)

Galles v Australia

Venerdì 22 novembre

Parigi, Stade de France (h. 21.10 locali)

Francia v Argentina

Sabato 23 novembre

Dublino, Aviva Stadium (h. 15.10 locali)

Irlanda v Fiji

Cardiff, Principality Stadium ( h. 17.40 locali)

Galles v Sudafrica

Sede da definire, ore 21.10 locali

Italia v All Blacks

Domenica 24 novembre

Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield (h. 13.40 locali)

Scozia v Australia

Londra, Twickenham Stadium (h. 16.10 locali)

Inghilterra v Giappone

Domenica, 30 novembre

Dublino, Aviva Stadium (h. 15.10 locali)

Irlanda v Australia

