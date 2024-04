“Malatia. Grazie Napoli”, con Ciccio Merolla in piazza del Gesù, live venerdì 10 maggio 2024, ingresso libero.

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 *MALATIA. Grazie Napoli*

*Ciccio Merolla*

*live in piazza del Gesù*

*venerdì **10 maggio** 2024 | h 21 ingresso libero*

Napoli è pronta a vivere una grande festa di comunità. Un appuntamento che

nasce in città ed è profondamente dedicato alla metropoli stessa, che a

volte diventa una sorta di ipnosi, assuefazione, passione. Una *Malatia*,

va’. Ecco perché il musicista *Ciccio Merolla* ha scelto radicalmente di

donare un concerto a tutti i concittadini e ai visitatori che affollano la

silhouette del *Vesuvio*. L’appuntamento è per *venerdì 10 maggio* – data

ultra simbolica per il popolo napoletano – quando il percussionista 55enne

proporrà le sue ritmiche, le sue invenzioni soniche, i suoi grammelot che

ondeggiano dal Mediterraneo alle terre asiatiche. Senza mai rinunciare al

divertissement più esplicito e alla sperimentazione spirituale. Del resto è

già scolpito nella cifra anagrafica un ennesimo emblema. Quel 55 da sempre

indicativo del groove musicale, che la smorfia riassume nei secoli. Di più,

i racconti *vox populi* e l’iconografia dei numeri ci dicono di un doppio

5. Due mani, et voilà, indispensabili per creare sulla pelle dei tamburi

una dinamica eruttiva che diventa empatia sociale.