CS Centro Famiglie in Corso

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 Comunicato Stampa

Inaugurazione del nuovo Centro per le famiglie “Famiglie in corso”

Pordenone, 22/04/2024

Il Comune di Pordenone, in occasione della 7° Giornata dell’Affido, ha voluto inaugurare il nuovo Centro per le famiglie negli spazi dell’ex Provincia in Corso Garibaldi a Pordenone. Tale luogo, denominato “Famiglie in corso”, rappresenta un ulteriore tassello nella costellazione dei servizi per la famiglia e diventa parte integrante del progetto Prospettiva Famiglia, in rete con i progetti famiglia dell’Ambito.

Il Centro offre servizi a sostegno dei genitori, in un momento in cui emerge la tendenza all’isolamento sociale e risulta sempre più necessaria la presenza di luoghi di scambio di tipo informativo e socializzante, capaci di promuovere una genitorialità positiva, sostenuti da Servizi Sociali che accompagnino in modo attivo le famiglie nel loro ruolo educativo. Lo spazio individuato avrà un’area polivalente per attività di gruppo, per laboratori, servizi di consulenze psicopedagogiche, aree informative e di gioco per i più piccoli. Una formula che conferma la capacità di evoluzione e di innovazione dei Servizi Sociali, per dare risposte con gli strumenti più adeguati ai nuovi bisogni emergenti dalla strutturazione sociale.

Il servizio traduce una significativa collaborazione tra il Comune di Pordenone, l’Ambito territoriale Noncello di cui il capoluogo pordenonese è capofila e la rete Family Network Italia. Il taglio del nastro si è tenuto proprio nella Giornata dell’Affido, che rappresenta un momento di condivisione e ringraziamento per la disponibilità e la generosità delle famiglie affidatarie. Tale appuntamento, ormai consolidatosi negli anni, sostiene e accresce la cultura dell’affido e della solidarietà fra le famiglie nell’interesse del minore, affinché quest’ultimo abbia una crescita serena e sostenuta, che ribadisce la centralità della famiglia all’interno delle politiche sociali dell’Amministrazione comunale di Pordenone e dell’Ambito.

Il Servizio Sociale di quest’ultimo investe da oltre vent’anni tempo e risorse in tale campo. Il consolidamento dell’équipe affidi dell’Ambito, composta da due assistenti sociali e uno psicologo, ne è una conferma. Nel 2023 gli affidi seguiti dai Servizi sociali dell’Ambito, sono stati una trentina, la metà dei quali di natura intrafamiliare (presso zii e nonni) mentre i rimanenti presso famiglie individuate dai servizi sociali. A questi si aggiungono gli affidi di minori stranieri non accompagnati che nel 2023 sono stati 12 (10 di pronta accoglienza e 2 di lungo periodo).

————————————————–