Con il Master Internazionale per interpreti di Lingua dei Segni l’Università di Siena si apre alla formazione accessibile

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 [image: image.png] [image: image.png]

*Comunicato stampa *

*Con il Master Internazionale per interpreti di Lingua dei Segni

(formalmente denominato Sign Language Interpreting in Multilingual Settings

e più praticamente noto come MITS Multilingual Sign Language Translation &

Interpreting Studies), l’Università di Siena si apre alla formazione

accessibile*

*Il programma costruito con la collaborazione, la consulenza e il supporto

di Mason Perkins Deafness Fund onlus (MPDFonlus) partirà a fine aprile con

studenti da tutta l’Europa*

*Siena *– Il 25 aprile presso la sede di MPDFonlus inizieranno le lezioni

della prima sessione del master di primo livello *Sign Language

Interpreting in Multilingual Settings/MITS Multilingual Sign Language

Translation & Interpreting Studies*, nato dalla collaborazione tra Mason

Perkins Deafness Fund onlus e Università di Siena, e rivolto a interpreti

di lingua dei segni con diversi anni di esperienza nell’interpretazione

nella loro lingua dei segni nazionale e che desiderano approfondire le loro

conoscenze e competenze per interpretare in contesti multilingue con la

propria lingua dei segni nazionale, il Segnato Internazionale (IS) e

l’inglese.

Il Master è stato presentato durante una conferenza stampa tenutasi la

mattina del 22 aprile presso il Palazzo del Rettorato dell’Università di

Siena a cui hanno preso parte *Roberto Di Pietra*, Magnifico Rettore

dell’Università di Siena, *Miriam Grottanelli de Santi*, Presidente

MPDFonlus, *Rosalba Nodari*, docente UNISI e direttrice del Master MITS,*

Maya De Wit*, direttrice del Master MITS per conto di MPDFonlus, *Francesca

Malaspina*, presidente ANIOS.

Il programma, unico in Italia e con un team di docenti internazionali

prestigioso, coinvolge le linguiste dell’Ateneo *Adriana Belletti, Silvia

Calamai, Letizia Cirillo, Rosalba Nodari*, insieme all’apporto della

giurista *Ornella Feraci*, e *Maya De Wit*, formatrice, interprete di

Lingua dei Segni, ex presidente EFSLI (European Forum of Sign Language

Interpreters) e referente scientifico di MPDFonlus.

Il master, che avrà una durata di 18 mesi, è aperto a partecipanti sia

sordi che udenti purché muniti di diploma universitario e di una discreta

esperienza nel lavoro di interprete. Lo scopo del corso è quello di

formare interpreti di lingua dei segni capaci di lavorare in contesti

interculturali con più lingue segnate e parlate; per questa ragione i

partecipanti acquisiranno maggiori competenze linguistiche e di pratica

professionale, attraverso l’immersione linguistica e la pratica intensiva,

in combinazione con corsi dedicati a fornire una solida base teorica. I

partecipanti apprenderanno come applicare i risultati della ricerca

accademica alla loro pratica e nella fase finale del programma

realizzeranno un breve lavoro di ricerca sui temi trattati.

Le lezioni dei diversi moduli si terranno in Lingua dei Segni italiana

(LIS), Segnato Internazionale (IS) e inglese, o una combinazione di queste

lingue.

Il programma si svolgerà durante tre semestri con lezioni in presenza a

Siena ed Arezzo e da remoto e comprenderà anche dei seminari online.

Tutte le informazioni relative a Sign Language Interpreting in Multilingual

Settings – MITS sono disponibili sul sito dell’Università di Siena e sul

sito di MPDFonlus.

—–

Contatto per la stampa: