Promemoria. Conferenza stampa: Presentazione dei progetti “Proof of concept (PoC)”

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 *Conferenza stampa*

*Presentazione dei progetti “Proof of concept (PoC)”*

Si ricorda che domani, lunedì 22 aprile 2024, alle ore 11:00 presso presso

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria

(DAFNE) – Aula VI Giuseppe Rosati si terrà la conferenza stampa di

presentazione dei progetti di ricerca “Proof of concept (PoC)” coordinati

dalle Prof.sse A. Baiano e T. De Pilli del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) a seguito della loro

ammissione al finanziamento di attività di valorizzazione dei seguenti

brevetti:

– Brevetto “Procedimento per la produzione di birra senza glutine e

rivendicazioni – inventori Baiano/ De Pilli – C/12/C.

– Brevetto “Processo tecnologico innovativo ed ecosostenibile per la

realizzazione di contenitori e imballaggi di nuova concezione” – domanda

Pilli/Lopriore/Baiano/Alessandrino – C/08/H.

Il finanziamento di euro 64 mila ricevuto dall’Università di Foggia è stato

stanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Bando pubblico per la

realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il

finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) delle Università

italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani e degli Istituti

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) da finanziare

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1

“Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” –

Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema

produttivo” – Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale”

finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU) su fondi PNRR, ed è

gestito da Invitalia.

I progetti vincitori del suddetto bando Proof of Concept (PoC) che saranno

presentati nel corso della conferenza hanno l’obiettivo di favorire le

potenzialità di valorizzazione commerciale delle tecnologie sviluppate nei

laboratori di ricerca, avvicinarle alla fase di industrializzazione e

favorire, quindi, il loro trasferimento alle imprese.

Alla conferenza stampa interverranno:

– prof. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia,

– prof. Agostino Sevi, Direttore del DAFNE,

– prof.ssa Antonietta Baiano – Professore Associato in Scienze e

tecnologie alimentari;

– prof.ssa Teresa De Pilli – Professore Associato in Scienze e

tecnologie alimentari;

– stakeholder partecipanti: Birra Cala, Birrificio della Granda, Birra

Kashmir, Ortolevante, Associazione Italiana Celiaci – Regione Puglia-

Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus.

Ufficio Stampa, Comunicazione istituzionale ed Eventi di Ateneo

Università di Foggia

Via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia