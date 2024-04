CONTIENE FOTO# ROMA – 11 PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI AL QUARTICCIOLO, GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. DROGA NASCOSTA OVUNQUE, ANCHE NELLE TRAPPOLE PER TOPI E CASSONETTI DEI RIFIUTI.

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – 11 PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI AL QUARTICCIOLO, GRAVEMENTE

INDIZIATE DEL REATO DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

DROGA NASCOSTA OVUNQUE, ANCHE NELLE TRAPPOLE PER TOPI E

CASSONETTI DEI RIFIUTI.

ROMA – Proseguono senza sosta i controlli antidroga dei Carabinieri della

Compagnia di Roma Casilina nelle periferie della Capitale, che hanno portato

all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 11 persone

e al sequestro di centinaia di dosi di stupefacente.

Nello specifico, nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione di

Roma Tor Tre Teste hanno arrestato in flagranza un 18enne egiziano e un

36enne del Marocco, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sopresi dai

militari mentre effettuavano delle cessioni, prelevando lo stupefacente da

una trappola per topi e da un cassonetto dei rifiuti, dove i Carabinieri

hanno poi rinvenuto 15 dosi di crack e diversi grammi di hashish. Un altro

nascondiglio della droga è stato ricavato all’interno di un contatore

elettrico, da uomo di origine brasiliana di 47 anni, sorpreso in flagranza

dai Carabinieri mentre occultava 16 dosi di cocaina e crack, insieme a 100

euro ritenuti provento di attività illecita. Sempre nel Quarticciolo, i

Carabinieri hanno arrestato tre persone tra cui una donna, notati prima

dello scambio mentre prelevavano dello stupefacente da un nascondiglio

ricavato nel terreno, in prossimità di un’aiuola. Dopo aver ispezionato il

luogo dell’occultamento, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 51 dosi di

cocaina. Altre tre persone, un cittadino egiziano di 24 anni, un 19enne

tunisino e un’italiana di 39, sono state arrestate in concorso tra loro,

dopo essere state notate prelevare lo stupefacente da un cestino per i

rifiuti, all’interno del quale, i Carabinieri hanno poi rinvenuto 35 dosi di

cocaina oltre a 140 euro in contanti, ritenuti provento di attività di

spaccio. Qualche ora più tardi, sempre gli stessi Carabinieri hanno

arrestato un cittadino russo, con precedenti, sorpreso nell’attività di

spaccio mentre prelevava le dosi sempre da un cassonetto per i rifiuti, dove

in seguito i militari hanno trovato 48 dosi fra cocaina e crack. Infine, in

via Manfredonia, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino italiano di 25

anni, bloccato in flagranza mentre cedeva alcune dosi di stupefacente nei

pressi della propria abitazione.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

