COMUNICATO STAMPA | LORENZO QUINN. ANIME DI VENEZIA | 20 APRILE – 15 SETTEMBRE

LORENZO QUINN

_ANIME DI VENEZIA – SOULS OF VENICE_

Venezia, Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento veneziano, Androne

20 aprile – 15 settembre 2024

VENEZIA, PALAZZO DUCALE

6 APRILE – 29 SETTEMBRE 2024

_Direttore artistico _Alberto Toso Fei

_Curatore _Chiara Squarcina

Si chiama “ANIME DI VENEZIA – SOULS OF VENICE”, la nuova creazione di Lorenzo Quinn che sarà esposta a Venezia, DAL 20 APRILE AL 15 SETTEMBRE 2024, in onore delle celebrazioni dell’Anniversario di Marco Polo a 700 anni dalla morte, in concomitanza con _la 60ma Biennale d’Arte. _

L’opera, costituita da 15 statue realizzate in _mesh_, un intreccio metallico, rappresenta alcune tra le Anime più significative nei secoli della Serenissima, a suggellare l’unione e la simbiosi tra la Città e TUTTE le sue Arti, espresse dai Veneziani che l’hanno resa immortale.

L’installazione sarà collocata nell’Androne di Ca’ Rezzonico, lo splendido e imponente edificio affacciato sul Canal Grande progettato da Baldassare Longhena, sede del Museo del ‘700 veneziano: un progetto sorprendente e iconico che marca in modo indissolubile il legame d’amore tra Venezia e Lorenzo.

“ANIME DI VENEZIA – SOULS OF VENICE” è infatti una assoluta novità nella produzione di Quinn: per la prima volta un’opera a sfondo storico, pensata proprio per il museo, “prende vita” grazie anche all’introduzione di uno strumento contemporaneo: LA REALTÀ AUMENTATA, declinata attraverso una visione poetica e magica.

Il progetto, in collaborazione con Fondazione Musei Civici, gode del Patrocinio di Città di Venezia e Comitato per le Celebrazioni di Marco Polo 700.

MARCO POLO A PALAZZO DUCALE

La Mostra a Ca’ Rezzonico avrà un’eccezionale anticipazione: DAL 6 APRILE una scultura di Quinn raffigurante Marco Polo accoglierà il visitatore a Palazzo Ducale, proprio all’ingresso degli Appartamenti del Doge, in occasione de “_I mondi di Marco Polo. Il viaggio__ __di un mercante veneziano del Duecento_”, la grande mostra-evento principale delle celebrazioni poliane, organizzata da Fondazione Musei Civici e aperta daL 6 APRILE AL 29 SETTEMBRE 2024.

LE “ANIME” DI CA’ REZZONICO:

UN ATTO DI AMORE PER VENEZIA CHE ABBRACCIA IL MONDO INTERO

Oltre alla replica del _Marco Polo _già presente a Palazzo Ducale, il visitatore a Ca’ Rezzonico potrà ammirare le statue in maglia mettalica di _Lorenzo Tiepolo, Caterina Corner, Veronica Franco, Elena Lucrezia Corner Piscopia, Carlo Goldoni, Antonio Vivaldi, Marietta Barovier, Elisabetta Caminer Turra, Andrea Palladio, Antonio Canova, Tiziano Vecellio, Rosalba Carriera, Giacomo Casanova _e il Marco Polo “universale” rappresentato simbolicamente dalla figura del Gondoliere che inviterà tutti a intervenire per “salvare Venezia e il mondo intero”.

