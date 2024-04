(ARC) Ambiente: Regione, nuovi servizi meteo da Arpa

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2024 L’assessore delegato ha presentato le innovazioni in occasione

delle iniziative per il 25? anniversario dell’istituzione

dell’Agenzia

Trieste, 20 apr – Questi nuovi servizi offrono ai cittadini, ai

turisti e alle imprese, in particolare quelle agricole, delle

innovazioni che permettono di avere informazioni sempre pi?

circostanziate e affidabili sulle previsioni meteo. Un altro

esempio del livello di competenza e di eccellenza conseguito

dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa).

Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall’assessore

regionale alla Difesa dell’ambiente in occasione della

presentazione dei nuovi servizi meteo che si ? tenuta nello stand

allestito in piazza Ponterosso in occasione dei 25 anni

dell’Agenzia.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta, tre sono le novit? che

riguardano le previsioni del tempo fruibili online: la

funzionalit? ‘Vicino a te’ (sul sito tematico meteo di Arpa Fvg)

che consente di accedere alle informazioni meteo relative alla

zona specifica in cui si trova l’utente; le previsioni meteo

estese a dieci giorni (importanti per la pianificazione delle

irrigazioni); il monitoraggio dello stato fisico della laguna di

Grado e Marano, che comprende temperatura, salinit?, Ph, ossigeno

disciolto e torbidit? dell’acqua.

L’assessore ha poi sottolineato come Arpa possa vantare

un’autorevolezza scientifica costituita dalla strumentazione

tecnologica d’avanguardia di cui dispone unitamente alla

professionalit? dei suoi professionisti. Nel rispetto di analisi

o teorie manifestate da eventuali comitati, il parere

dell’Agenzia rappresenta un dato certo e scientificamente

affidabile.

Infine l’assessore ha rivolto un appello ai Comuni a collaborare

con Arpa, la quale dispone di attrezzature tecnologiche per la

cui funzionalit? in qualche occasione ? necessario a livello

pratico – come nel caso delle stazioni mobili per il monitoraggio

dell’inquinamento – il supporto dell’ente locale.

ARC/GG/pph

201310 APR 24