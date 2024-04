(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 COMUNE DI BASTIA UMBRA

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNICATO STAMPA

Il cordoglio di Bastia Umbra per la scomparsa di Nicoletta Cozzali

storica imprenditrice della nostra città nel settore moda spose

Bastia Umbra si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Nicoletta Cozzali, storica imprenditrice

nel settore moda spose, una attività che in tanti decenni di vita ha portato notorietà alla nostra città

in ambito regionale e non solo.

Tutti hanno un motivo per ricordare Nicoletta, per l’attività che seguiva in prima persona, ma anche

impegnata nelle sfaccettature bastiole della festa, delle associazioni e nella condivisione delle

attività artistiche del marito Giuliano Monacchia che l’aveva lasciata ormai da alcuni anni.

Recentemente aveva collaborato alla realizzazione di apprezzate mostre di pittura con opere di

Giuliano.