(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]

Siccità. Barbagallo: “approvato Odg impegna governo a spendere presto PNRR crisi idrica in Sicilia”

Roma, 18 aprile 2024 – ” La Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno di cui sono primo firmatario, e sottoscritto anche dai deputati del PD Provenzano, Marino, Iacono e Porta, con cui si impegna il governo a dare piena attuazione agli interventi previsti dal commissario straordinario nazionale per la siccità con particolare attenzione ai 27 interventi programmati in Sicilia per un costo di 829 milioni di euro”. Così il segretario regionale del PD Sicilia e deputato del PD alla Camera, Anthony Barbagallo.

“Fino ad ora non abbiamo visto misure efficaci: da un lato il governo nazionale che non e’ stato in grado di fare ‘atterrare’ concretamente le risorse del PNRR disponibili per migliorare la situazione delle reti colabrodo e dall’altro

Il governo Schifani che non riesce neanche a fare gli interventi indispensabili ed indifferibili come quello a ‘ponte barca’ dove si perdono 2 mc di acqua al secondo. La situazione e’ drammatica, urge un’azione forte e condivisa per contrastare la siccità in Sicilia dove non piove da nove mesi”.

Roma, 18 aprile 2024