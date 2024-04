In corso i giorni della prevenzione a cura di Cisl, Anteas, Medici della prevenzione e Assessorato ai Servizi sociali

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

Con il turno di visite alla prostata del 20 aprile si concludono i giorni della

prevenzione organizzati dalla Cisl pensionati e dalle associazioni Anteas e dei

Medici della prevenzione con il patrocinio dell’Assessorato ai Servizi sociali del

Comune di Oristano.

Nel mese di aprile sono stati programmati quattro appuntamenti, due a Cabras

e due a Oristano, con screening gratuiti per la prevenzione delle patologie alla

tiroide, fegato e colecisti, seno e prostata.

L’ultimo appuntamento è fissato per il 20 aprile, è riservato ad un numero

massimo di 60 persone ultracinquantenni e si terrà dalle 9 alle 12.30 in via

Benedetto Croce 29 a Oristano.