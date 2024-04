(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 Piacenza, 18 aprile 2024

*Oggetto: “Giallo e Nero”, alla Passerini Landi Marco Ceruti presenta il

suo graphic-novel “I milanesi uccidono a luglio (perché in agosto vanno in

vacanza)”*

Ultimo appuntamento con la rassegna “Giallo e Nero” alla biblioteca

Passerini Landi: domani, venerdì 19 aprile, alle 18, Marco Ceruti

presenterà il suo graphic-novel “*I milanesi uccidono a luglio (perché in

agosto vanno in vacanza)*” (PaginaUno, 2021), in dialogo con il

giornalista *Gianluca

Sgambuzzi.*

In una Milano nel pieno del boom economico degli anni Sessanta, Federico

Colombo, detto Fred, si trova improvvisamente coinvolto in un caso

intricato, dai palazzi del potere ai bar malfamati, dai salotti di lusso

alle trattorie, dalle ville dei potenti ai bordelli più o meno nascosti,

alla ricerca del rampollo di una delle più importanti famiglie italiane

sparito misteriosamente e di documenti preziosi rubati. Mentre una scia di

sangue sembra accompagnare queste misteriose sparizioni, ad aiutarlo, oltre

ad alcuni ex-colleghi, anche vecchie conoscenze della mala, improbabili

cronisti di nera, e una miriade di altri personaggi, fino al finale a

sorpresa.

Piacentino di nascita, classe 1958, Marco Ceruti si trasferisce a Milano

nel 1979 e comincia subito a lavorare come disegnatore di fumetti,

illustratore e nel disegno animato; a partire dal 1982 è tra i pionieri

dell’introduzione delle tecniche digitali nel disegno. Dopo una laurea in

architettura a metà anni ’80 inizia a collaborare come illustratore e

visualizer con le maggiori agenzie di pubblicità. Dal 2003 al 2009 realizza

dei progetti di comunicazione in Brasile e Argentina sulla deforestazione,

l’ecologia e le energie rinnovabili; nel 2010 presenta una mostra di opere

ispirate al mondo della musica nel quadro delle celebrazioni dei

cinquant’anni del Festival Jazz di Juan-les-Pins.