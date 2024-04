(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 SANITA’, M5S: “DEF DA BRIVIDI, DA GOVERNO RICETTA FALLIMENTARE”

Roma, 17 apr. – “Siamo decisamente preoccupati per il Def da brividi presentato dal governo. Non possiamo non notare che nel 2023 la spesa sanitaria è scesa rispetto al 2022, altro che record dei finanziamenti millantato da Meloni. Uno scenario destinato a peggiorare, visto che il rapporto fra spesa e PIL scenderà al 6,3% nel 2025 e nel 2026 e al 6,2% nel 2027, tutti dati inferiori a prima della pandemia, che evidentemente non ha insegnato niente. Noi, al governo, abbiamo aumentato in maniera consistente il finanziamento, fino a raggiungere la media Ue, mentre l’esecutivo di oggi ci riporta a essere fanalino di coda in tutte le classifiche. Il definanziamento di Meloni e Schillaci conferma la volontà della destra di minare le basi del nostro Servizio sanitario nazionale, già alle prese con gravi criticità e fortemente colpito dal Covid. Tra i problemi più gravi del SSN figurano la carenza di personale sanitario, le interminabili liste d’attesa, i pronto soccorso al collasso. Le soluzioni proposte dal governo si limitano a destinare risorse al privato e ad aggiungere ulteriori straordinari a medici e infermieri già sfiniti da condizioni di lavoro insostenibili. Una ricetta semplicemente fallimentare. E come se non bastasse, l’esecutivo taglia oltre un miliardo di risorse del PNRR destinate alla sanità. Noi abbiamo una visione diversa, che punta sul rafforzamento del SSN attraverso un programma di investimenti e maggiori risorse per ridurre davvero le liste d’attesa, per rendere efficienti i nostri pronto soccorso, per prevedere lo sblocco del tetto di spesa per l’assunzione del personale e assicurare così maggiore efficienza delle prestazioni erogate dalla sanità pubblica. Per tutti questi motivi, esprimiamo un parere fortemente contrario”. Lo scrivono in una nota i Senatori del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali Orfeo Mazzella, Mariolina Castellone e Barbara Guidolin, che hanno depositato oggi il parere di minoranza sul Def.

