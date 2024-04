“LOCHER, SÌ A NUOVE FUSIONI SOLO SE C’È LA VOLONTÀ DEL TERRITORIO”

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 *“LOCHER, S**Ì A NUOVE FUSIONI SOLO SE C’È LA VOLONTÀ DEL TERRITORIO”*

“La Regione conferma la volontà di promuovere la prospettiva di ulteriori

fusioni, che stanno maturando sul territorio, sostenendole anche

finanziariamente, ma senza forzature della volontà popolare e degli

amministratori locali, che non sarebbero giustificate da mere motivazioni

di contenimento dei costi gestionali”.

È quanto ha dichiarato l’assessore regionale agli enti locali *Franz Thomas*

*Locher* nella sua prima risposta a un’interrogazione presentata dai

consiglieri regionali del Team K.

“L’apparato normativo, organizzativo e finanziario predisposto dalla

Regione per sostenere i processi di fusioni di comuni non è mai stato

abrogato, depotenziato o definanziato – ha poi precisato Locher – e, com’è

noto, lo Statuto speciale prevede che la costituzione di nuovi comuni, la

fusione di più comuni tra loro, così come la modifica delle circoscrizioni

comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano con

legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante un referendum”.

L’assessore ricorda che la legge regionale garantisce alle comunità che

decidono di fondersi, i contributi finanziari per l’attivazione del nuovo

comune.

“La disciplina regionale, infatti, assicura ai comuni istituiti a seguito

di fusione una prospettiva finanziaria certa e predeterminata. Ciò

rappresenta un vantaggio sostanziale per gli enti che possono programmare

non solo la loro attività ordinaria, ma pianificare lungo tutto il loro

mandato di sindaci anche nuovi servizi, opere e investimenti”.

*LOCHER: „Ja zu w**eiteren Zusammenschlüssen von gemeinden**, jedoch nur

mit der Zustimmung der Bevölkerung”*

„Die Region bekräftigt ihre Bereitschaft, weitere Zusammenschlüsse, die

sich im Gebiet herauskristallisieren, zu fördern und sie auch finanziell zu

unterstützen, ohne jedoch den Willen der Bevölkerung und der

Gemeindeverwalter zu forcieren, was allein wegen einer Eindämmung der

Verwaltungskosten nicht gerechtfertigt wäre.“

Dies erklärte der Regionalassessor für örtliche Körperschaften *Franz

Thomas* *Locher* in seiner Antwort auf eine Anfrage, die von den

Regionalratsabgeordneten der Fraktion Team K vorgelegt wurde.

„Der von der Region zur Unterstützung von Gemeindenzusammenschlüssen

aufgebaute rechtliche, organisatorische und finanzielle Rahmen wurde nie

abgeschafft, abgeschwächt oder finanziell zurückgefahren“– so Locher.

„Bekanntlich erfolgen die Errichtung neuer Gemeinden, der Zusammenschluss

mehrerer Gemeinden, die Änderung der Gemeindeabgrenzungen, des Hauptorts

und der Benennung der Gemeinde gemäß dem Autonomiestatut mit Regionalgesetz

nach Anhören der betroffenen Bevölkerung mittels eines Referendums.“

Regionalassessor Locher weist darauf hin, dass im Falle eines

Zusammenschlusses das Regionalgesetz spezifische finanzielle Beiträge für

die Errichtung der neuen Gemeinde vorsieht. „Die regionale Regelung

gewährleistet den durch Zusammenschluss entstandenen Gemeinden eine sichere

und im Voraus festgelegte finanzielle Ausstattung. Dies stellt für die

Körperschaften einen wesentlichen Vorteil dar, da sie somit nicht nur ihre

ordentliche Tätigkeit, sondern auch neue Dienste, Bauvorhaben und

Investitionen längerfristig planen können”.

