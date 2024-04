(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 EUROPEE, CAPPELLETTI (M5S): CON BIGGERI CONTRO MAFIE E USURE, VERSO DIRITTI CIVILI E DEMOCRAZIA (1)

Roma, 17 apr. – “La candidatura con il M5S nella circoscrizione Nord-Est di Ugo Biggeri alle Europee è un passo di coerenza del nostro impegno verso la finanza etica, il microcredito, l’economia sociale, la transizione ecologica, la pace. Occorre un cambio di passo verso una nuova cultura economica e finanziaria che sia veramente al servizio della società civile. Basta pensare all’interesse di pochi. Alle mafie, all’usura e alle speculazioni finanziarie vanno contrapposti la cooperazione, i servizi sociali, l’ambiente, prestando attenzione alle conseguenze delle attività economiche e premiando le imprese e le attività responsabili. Questo lo diciamo e lo abbiamo sostenuto in ogni sede possibile sin dalla nostra nascita. Con Biggeri condividiamo anche un impegno per la pace e contro gli affari dei mercanti d’armi e delle banche armate. Una candidatura tanto più significativa in una regione, quale è il Veneto, che è stata travolta dai crac di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che hanno bruciato i risparmi ad oltre 100mila famiglie, nell’indifferenza della politica locale e regionale. Scegliamo di non essere complici passivi di speculazioni finanziarie o finanziatori inconsapevoli di progetti che alimentano un circuito vizioso e portano solo devastazioni ambientali, sociali o economiche”. Lo dichiara in una nota il deputato veneto del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti.

