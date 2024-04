(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 DL PNRR, QUARTINI (M5S): “SANITA’ MUORE SOTTO COLPI D’ACCETTA DEL GOVERNO”

Roma, 17 apr. – “Il governo non si è accontentato di cancellare dal PNRR 400 Case della comunità, 100 Ospedali di comunità, 800 posti letto di terapia intensiva e 1000 di sub-intensiva. Con il nuovo decreto sul piano, l’esecutivo taglia altri 1.2 miliardi per la messa in sicurezza degli ospedali, contro il parere delle stesse Regioni, destinatarie di quelle risorse. Continua l’inesorabile azione di Meloni e dei suoi, volta a devastare il Servizio sanitario nazionale. Del resto, sembra che siano i No-vax a dettare l’agenda del governo, che sceglie di non aderire al fascicolo elettronico mondiale dell’OMS – il Green pass –, misura indispensabile per garantire un serio lavoro di identificazione e pronta risposta in caso di nuove emergenze epidemiche e nel contrasto alla resistenza antimicrobica. Evidentemente, la pandemia alla destra non ha insegnato nulla e a pagarne le conseguenze sarà la nostra sanità pubblica, destinata a morire sotto i colpi d’accetta del governo”. Lo ha dichiarato in Aula a Montecitorio Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera, intervenuto illustrando un Ordine del giorno a sua prima firma poi bocciato in occasione della discussione del decreto sul PNRR.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle